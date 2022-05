Die Apple Watch dominiert zwar den Smartwatch-Markt, es gibt aber auch Hersteller, die Features in ihre smarten Uhren bauen, die selbst Apple und Samsung nicht bieten können. Aktuell ist besonders eine Funktion sehr interessant, die eine 40-Euro-Uhr beherrscht.

Günstige Smartwatch misst Körpertemperatur in Echtzeit

Wäre es nicht praktisch, dauerhaft überwachen zu können, wie hoch die Körpertemperatur ist? Genau das kann die Smartwatch Bakeey ZM09. Es handelt sich dabei um eine mit umgerechnet 40 Euro sehr günstige Smartwatch (bei Banggood anschauen), die die aktuelle Körpertemperatur in Echtzeit misst. So wisst ihr sofort, ob eure Temperatur erhöht ist und könnt im Notfall reagieren, wenn ihr euch auch sonst nicht gesund fühlt.

Ansonsten handelt es sich bei der Bakeey ZM09 um eine ganz normale Billig-Smartwatch, die eher als Fitness-Tracker mit großem Display durchgehen kann. Es werden also einige Funktionen für Sport unterstützt. In der Preisklasse selten ist sicher die IP68-Zertifzierung, wodurch die Uhr wasserdicht ist. Ansonsten kann man die Smartwatch mit Android und iOS nutzen, die Verbindung wird per Bluetooth 5.0 mit dem Handy aufgebaut. Neben der Überwachung der Körpertemperatur kann die Uhr zudem den Blutsauerstoff und den Plus anzeigen. Die deutsche Sprache wird unterstützt. Man muss die Uhr aber aus China importieren. Und da können dann zusätzliche Kosten auftauchen.

Lohnt sich der Kauf der Smartwatch?

Man muss bei einem Preis von 40 Euro für so eine Smartwatch natürlich realistisch bleiben. Dafür bekommt man sicherlich keine Apple Watch oder Galaxy Watch, wenn es um den Funktionsumfang und die Verarbeitungsqualität geht. Möchte man aber in erster Linie wenig ausgeben, die Körpertemperatur in Echtzeit überwachen, vielleicht noch den Puls messen und die Schritte zählen, ist diese Uhr dafür wohl qualifiziert. Gedulden muss man sich nach der Bestellung aber. Die Lieferzeit aus China dauert sehr lang und es dürften noch Einfuhrgebühren auf einen zukommen.

