50 Prozent sparen: Koop-Meisterwerk auf der Nintendo Switch reduziert

Das Spiel des Jahres 2021 feiert aktuell ein Comeback in den Nintendo-Charts – kein Wunder, denn der gefeierte Koop-Kracher It Takes Two ist momentan im eShop um satte 50 Prozent günstiger zu haben.

Für Koop-Fans führt an dem fantastischen Abenteuer It Takes Two kein Weg vorbei – das Spiel sicherte sich 2021 schließlich nicht umsonst den Titel als Game of the Year. Im Nintendo-Switch-Store könnt ihr euch das preisgekrönte Highlight jetzt mit einem satten Rabatt von 50 Prozent schnappen.

It Takes Two: 50 Prozent Rabatt im Nintendo-eShop

In It Takes Two übernehmt ihr als Zweier-Team das Ehepaar Cody und May, dessen Beziehung vor dem Scheitern steht – doch als ein Zauber ihrer Tochter Rose sie in Puppen verwandelt, müssen die beiden trotz ihrer Streitereien zusammenarbeiten. Euch erwartet ein fantasievolles und charmantes Abenteuer, das jede Menge abwechslungsreiches Gameplay und eine herzerwärmende Geschichte bereithält.

Schaut euch hier den Trailer zu It Takes Two an:

It Takes Two – Offizieller Reveal-Trailer

Mit einer Metacritic-Wertung von 82 kann die Switch-Version von It Takes Two absolut überzeugen. Besonders interessant für Online-Koop-Fans ist außerdem, dass nur einer von euch das Spiel besitzen muss – den anderen Spieler könnt ihr per Freunde-Pass kostenlos einladen. Natürlich könnt ihr den Koop-Kracher aber auch im lokalen Multiplayer-Modus zocken.

Im Nintendo Switch-Store ist It Takes Two jetzt noch bis zum 23. Juni 2024 um 50 Prozent reduziert und kostet somit nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Nintendo-Switch-Charts: Koop-Kracher klopft an die Top 10 an

It Takes Two schafft es mit dem Preisnachlass aktuell auf Rang 13 in die Switch-Charts und rückt damit den beliebtesten Spielen auf der Plattform auf die Pelle. Dass das Abenteuer nicht noch ein paar Plätze weiter oben steht, liegt vermutlich daran, dass so manche andere Spiele ebenfalls stark im Preis reduziert sind – darunter Civilization 6, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury und Hogwarts Legacy. (Quelle: Nintendo)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 10 praktische Gadgets für die Nintendo Switch:

