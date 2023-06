Nach einer neunjährigen Pause melden sich die Expendables mit einem bleihaltigen Trailer zurück. Ganz vorne mit dabei: Sylvester Stallone, Jason Statham und zwei echte Martial-Arts-Legenden. Wir verraten euch alles, was ihr über den kommenden Action-Blockbuster wissen müsst.

Nach 9 Jahren: Die Expendables sind endlich zurück

Hollywood-Legende Sylvester Stallone geht zwar stramm auf die 80 Jahre zu, will es mit The Expendables 4 (auch Expend4bles geschrieben) aber nochmal richtig krachen lassen. Die langerwartete Action-Fortsetzung erscheint neun Jahre nach The Expendables 3 und setzt wie gewohnt auf fette Action, knackige One-Liner und jede Menge Action-Stars. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

The Expendables 4 - Trailer Englisch

Neben bekannten Gesichtern wie Jason Statham, Dolph Lundgren und Randy Couture, wird der Cast vor allem durch neue prominente Darsteller ergänzt. Darunter Megan Fox, Curtis „50 Cent“ Jackson und Andy Garcia. Martial-Arts-Fans freuen sich aber ganz besonders über die Auftritte von Tony Jaa (Ong-Bak) und Iko Uwais (The Raid). Letzterer wird den Hauptantagonisten in The Expendables 4 mimen.

Ehemalige Weggefährten wie Arnold Schwarzenegger, Terry Crews, Jet Li, Wesley Snipes oder auch Antonio Banderas werden im neuen Film nicht mehr auftauchen. Und auch Sylvester Stallone soll laut ersten Berichten nur noch eine verhältnismäßig kleine Rolle einnehmen, während Statham zur neuen Lead-Figur aufgebaut wird. Der deutsche Kinostart von The Expendables 4 ist für den 21. September 2023 geplant.

Fans feiern asiatische Action-Stars

Unter dem offiziellen Trailer, der bereits über 3,2 Millionen Mal aufgerufen wurde, wird das Comeback der Action-Reihe frenetisch gefeiert. Die meisten Fans freuen sich dabei vor allem auf die Kampf- und Actionszenen von Tony Jaa und Iko Uwais, die als echte Koryphäen des asiatischen Action-Kinos angesehen werden.

Natürlich gibt es auch Kritik. Manchen Fans gefallen die CGI- und Greenscreen-Effekte nicht, während andere das Fehlen von Schwarzenegger und Crews bedauern. Die allgemeine Stimmung ist aber überwiegend positiv.