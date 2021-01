Im Dezember überraschte Apple mit den AirPods Max, besonders beim Preis musste man zweimal hinschauen. Kein Fehler, Apple will doch tatsächlich mehrere hundert Euro für die Luxus-Kopfhörer haben. Geht's aber vielleicht schon günstiger?

Apple Facts

Vorab: Die Lieferzeiten der AirPods Max sind nach wie vor alles andere als zufriedenstellend. Selbst wer bei Apple im Store selbst bestellt, der muss über 2 Monate Wartezeit einrechnen, meist wird eine Belieferung frühestens im Februar, teils erst im März versprochen. Nicht viel besser beziehungsweise genauso schlecht schaut es im Handel aus, Amazon gibt erst gar kein konkretes Datum an, man kann also nur auf gut Glück bestellen und auf eine „freudige Überraschung“ in den nächsten Wochen hoffen.

Immerhin günstiger als bei Apple: AirPods Max bei Amazon bestellen

Preisverfall der AirPods Max Bizarre Situation bei den Apple-Kopfhörern

Ergo: Keine guten Karten für einen vorzeitigen Preisverfall. Wenig verwunderlich orientieren sich die meisten Angebote daher an Apples eigenem Preis vom Dezember 2020 – 597,25 Euro, meist keinen Cent weniger. Warum sollte man ein nicht lieferbares Produkt auch im Preis senken, die Nachfrage ist sichtbar höher als das Angebot. Und doch gibt's eine bizarre Situation. Bei Apple selbst ist der Luxus-Kopfhörer nämlich zum Jahreswechsel sogar teurer geworden. Ab sofort muss man 612,70 Euro zahlen. Hintergrund: Die wieder gestiegene Mehrwertsteuer, die schnallte nämlich erneut auf 19 Prozent, lag zuvor ein halbes Jahr lang bei 16 Prozent. Gedacht als Kaufanreiz und damit wirtschaftliche „Notspritze“ während der Corona-Pandemie. Noch aber orientieren sich die meisten Händler am alten, nun günstigeren Brutto-Preis, sind damit also faktisch billiger als Apple. Gut möglich aber, dass der Handel bei anhaltenden Lieferschwierigkeiten die Preise anziehen wird.

Schauen schon schick aus, aber aber auf einen echten Preisverfall müssen wir aktuell noch etwas warten:

Ein echter Preisverfall dagegen dürfte frühestens in einigen Monaten zu erwarten sein, damit rechnen sollte man wohl vor Sommer 2021 nicht wirklich – unserer Einschätzung nach. Zuvor muss das Beschaffungsproblem gelöst werden und das Angebot entsprechend zunehmen.

Gut angelegtes Geld?

Und lohnen sich die AirPods Max überhaupt? Tester bescheinigen einen guten Sound, aber Schwächen im Design. Besonders die sinnfreie mitgelieferte Tasche sorgte mehr für Spott und Erheiterung als Zufriedenheit. Die AirPods Max muss man sich leisten wollen, und dies darf und soll dann auch ein jeder sehen. Wer nur gute Kopfhörer braucht, der findet dagegen günstigere und bessere Alternativen bei Sony, Bose und Co.