Amazon zieht Schlussstrich: Prime-Kunden haben nur noch 6 Tage Zeit

Amazon Prime Video wirft in den nächsten Tagen wieder einige Filme aus dem Programm, darunter auch der beliebte Horror-Hit The Visit von Regisseur M. Night Shyamalan. Wir erklären euch, warum ihr den Film noch schnell nachholen müsst.

Amazon Prime: The Visit ist nur noch für kurze Zeit gratis

Wenn es um mysteriöse Horrorfilme mit Twist am Ende geht, dann fällt schnell der Name M. Night Shyamalan. Der Regisseur hat zahlreiche Hits gelandet. Filme wie The Sixth Sense oder Signs genießen Kultstatus. Wesentlich kleiner und unscheinbarer ist dagegen The Visit.

Die Story ist schnell erklärt: Zwei Teenager besuchen zum ersten Mal ihre Großeltern. Schnell wird klar, dass mit den Senioren irgendwas nicht stimmt. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Stattdessen verweisen wir direkt auf Amazon Prime Video, denn...

The Visit [dt./OV]

Amazon-Prime-Kunden können The Visit noch bis zum 18. Juli 2024 gratis streamen. Danach kostet der Film für alle Nutzer wieder 8,99 Euro. Ihr solltet euch bei Interesse also beeilen!

The Visit überzeugt Kritiker und spaltet Filmfans

Der Horror-Hit wurde für schmale fünf Millionen US-Dollar gedreht und spielte weltweit fast 100 Millionen US-Dollar wieder ein. Das kostengünstige Budget geht auf den Found-Footage-Stil zurück. The Visit ist nämlich wie ein privater Urlaubsfilm gedreht – verwackelte Bilder und komische Kameraperspektiven inklusive.

Dadurch wirkt das Geschehen zwar weniger professionell, kommt aber viel authentischer rüber.

Überzeugt euch mit dem Trailer am besten selbst davon:

The Visit - Deutscher Trailer #1

Bei der Presse kam The Visit gut an. So bewerten 68 Prozent aller Kritiker den Film positiv. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Beim Publikum kommt der Horrorfilm dagegen durchwachsen an. Die eine Hälfte feiert den seltsamen Streifen und die andere Hälfte hält The Visit für kompletten Quatsch. Feststeht aber, dass der Film durchaus Szenen beinhaltet, die ihr nicht mehr vergessen werdet.

Übrigens: Obwohl The Visit durchaus unheimlich ist, hat die FSK den Film ab 12 freigegeben.