Die bekannte Tastatur-App Gboard hat ein neues Feature erhalten. Das soll beim Kopieren und Einfügen von Text für mehr Übersicht sorgen soll. Besitzer von Android-Smartphones müssen somit nicht mehr auf separate Apps zugreifen. Ein GIF zeigt, wie die Funktion in Zukunft aussehen wird.

Mit mehr als 1 Milliarde Downloads ist Gboard eine der beliebtesten Apps im Google Play Store. Nicht ohne Grund, denn die Tastatur-App aus dem Hause Google ist vielen anderen Drittanbieter-Keyboards weit überlegen. Mit einem neuen Feature baut Google den Funktionsvorsprung jetzt weiter aus.

Gboard für Android erhält verbesserten Zugriff auf Zwischenablage

Die Google-Tastatur erhält einen verbesserten Zugriff auf die Zwischenablage, wie Android Police berichtet. Bislang hat Gboard lediglich den zuletzt kopierten Inhalt zum Einfügen vorgeschlagen. In Zukunft erhält der Nutzer einen Zugriff auf eine Reihe der zuletzt kopierten Inhalte, die er über eine seitlich scrollbare Leiste oberhalb der Zahlenreihe auswählen kann. Wie das in Praxis aussieht, hat Android Police in einem GIF gezeigt:

Wer oft Texte kopiert und einfügt, wird diese Neuerung mit Sicherheit begrüßen. Google macht den Umgang mit Kopieren und Einfügen auf Android-Smartphones etwas komfortabler. Lobenswert: Der neue Schnellzugriff auf die Zwischenablage ist standardmäßig aktiviert. Die bereits verfügbare Clipboard-History musste bislang noch vom Nutzer in den Einstellungen der Tastatur-App aktiviert werden. Auch separate Apps, die einen zügigen Zugriff auf die Zwischenablage ermöglichen, sind somit nicht mehr notwendig.

Das Gboard-Update mit dem Schnellzugriff auf die Zwischenablage wird Server-seitig ausgerollt, heißt es bei Android Police. Bis die neue Funktion bei allen Nutzer der Tastatur-App angekommen ist, kann also noch etwas Zeit vergehen. Neben Gboard gibt es noch andere Android-Tastaturen, die mit einem breiten Funktionsumfang werben, etwa SwitfKey. Welche Tastaturen für Android-Smartphones bei uns beliebt sind, seht ihr hier: GIGA-Redaktion: Unsere 5 besten Android-Tastaturen.