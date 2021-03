Das iPhone 12 ist ein voller Erfolg, mit Ausnahme eines einzigen Modells. Dessen geringe Nachfrage blieb bisher hinter den Erwartungen zurück. Doch jetzt wandelt sich auf einmal das Bild. Zumindest hierzulande lassen neue Belege ein Umdenken der Apple-Kundschaft vermuten. Schauen wir sie uns mal an.

Irgendwie wollte bisher niemand das kleine iPhone 12 mini mit 5,4-Zoll-Display haben. Die Zahlen der Marktforscher sind da eindeutig, selbst das ältere iPhone 11 verkauft sich noch besser. Nicht zuletzt die schlechtere Akkulaufzeit im Vergleich zum großen Bruder mit 6,1-Zoll-Display dürfte da nicht ganz unschuldig sein. Doch nun kommt es wohl langsam zum Umdenken und Apple ist schon wieder voller Hoffnung.

iPhone 12 mini: Auch bei Amazon fallen die Preise

Grund dafür liefern die Zahlen und Erkenntnisse des bekannten deutschen Preisvergleichsportales „idealo.de“. Die attestierten dem iPhone 12 mini eine konstante Nachfragesteigerung seit dem November letzten Jahres – 80 Prozent Zuwachs, um genau zu sein. Das kleine Apple-Handy kämpfte sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile sogar auf den ersten Platz. So teilt idealo.de mit:

„In den ersten Wochen nach Release war das iPhone 12 zusammen mit dem 12 Pro am gefragtesten auf idealo.de. Das iPhone 12 mini lag weit abgeschlagen auf dem dritten Platz. Bloß das iPhone 12 Pro Max war noch weniger gefragt. In den Folgemonaten sank jedoch die Nachfrage nach dem 12 Pro, während das iPhone 12 mini von Monat zu Monat mehr Interesse wecken konnte. Im Januar gelang es dem 12 mini sogar am iPhone 12 vorbeizuziehen, womit es plötzlich das beliebteste Modell aus der iPhone 12-Familie war.“