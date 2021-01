Apple will im Februar eine neue und zeitlich befristete Sonderserie der Apple Watch Series 6 in den Verkauf bringen. Das farbenfrohe Modell der Smartwatch dient nicht zuletzt dem guten Zweck.

Nur im Februar gibt's die „Black Unity Collection“ der Apple Watch Series 6 zu kaufen – erkennbar am Armband und dem neuen Zifferblatt in den panafrikanischen Farben. Also in Grün, Rot und Schwarz, allerdings erkennbar ohne Gelb, was normalerweise noch dazugehört. Sprich Apple hat sich hier eher an den klassischen Farben der Back-To-Africa-Bewegung (Rot, Schwarz, grün) orientiert. Gefeiert wird mit der neuen Version der Apple Watch der „Black History Month“, so soll schwarze Geschichte und schwarze Kultur gewürdigt werden – ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung.

Apple Watch in der „Black Unity Collection“: Smartwatch gegen Rassismus

Bei der Sonderserie handelt es sich offensichtlich um die Apple Watch Series 6 im schwarzen Aluminiumkleid. Im Unterschied zur normalen Variante findet sich auf der Rückseite eine besondere Beschriftung. Die Preise sind für Deutschland noch nicht bekannt, aber aufgrund der US-Preise dürften die denen der normalen Variante entsprechen (an circa 430 Euro). Im Gegensatz zur „Black Unity Collection“ wird es das farbige Armband aber nicht nur im Februar zu kaufen geben, denn dieses soll auch darüberhinaus für circa 50 Euro erhältlich sein.

Apple unterstützt mit dem Verkauf der Geräte insgesamt sechs gemeinnützige Organisationen, so sollen Gleichberechtigung und Bürgerrechte gefördert werden. Wie hoch die Beteiligung konkret ausfällt, erwähnt der US-Hersteller aber nicht.

watchOS 7.3 mit neuem Zifferblatt

Vollkommen kostenlos und für alle Nutzer gibt's das passende „Unity-Zifferblatt“, denn dieses finden wir im jüngsten Update für die Apple Watch. Was watchOS 7.3 sonst noch bietet, erfahren wir in Apples „Begleitschreiben“: