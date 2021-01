Im Herbst liefert uns die neue Apple Watch 7 neue Gründe für einen Kauf. Eine Funktion wird dabei für Millionen von Menschen alles ändern, denn die Smartwatch hat wohl an entscheidender Stelle einen Durchbruch geschafft.

Bei der Apple Watch Series 4 war es das eingebaute EKG, die Apple Watch Series 5 bescherte uns ein Always-on-Display, die Apple Watch Series 6 kann unsere Sauerstoffsättigung messen und auch die Apple Watch Series 7 liefert uns wohl wieder ein echtes „Killer-Feature“. Erneut hat sich Apple hierfür eine bis dato oftmals gewünschte, in der Praxis aber noch nicht realisierte Gesundheitsfunktion herausgesucht.

Apple Watch 7: Smartwatch soll Blutzuckergehalt ohne Pikser messen

Laut einem aktuellen Bericht von ETNews ist Apple der Durchbruch gelungen und die Apple Watch 7 soll doch tatsächlich den Blutzuckergehalt bestimmen können – nichtinvasiv, allein über einen optischen Sensor. Wenn dies stimmt, dann ändert diese Smartwatch alles. Bisher muss für die Bestimmung des Blutzuckergehalts entweder ein Tropfen Blut abgenommen werden oder aber die kontinuierliche Glukosemessung wird über ein Implantat und ein passendes Messgerät sichergestellt – in beiden Fällen ist ein invasiver Eingriff erforderlich. Wichtig ist die Messung des Blutzuckergehalts nicht zuletzt für Millionen von Diabetikern. Eben für diese Menschen könnte die Apple Watch 7 dann alles ändern und so viel einfacher machen.

Seit der Apple Watch Series 4 kann die Smartwatch aus Cupertino schon ein EKG (Elektrokardiogramm) erstellen:

Es kann nicht nur eine geben

Nur so ganz exklusiv wie Apple es gerne hätte, ist die Funktion am Ende aber nicht. Im Bericht von ETNews wird nämlich in Hauptsache über die kommende Samsung Galaxy Watch 4 gesprochen. Auch das koreanische Konkurrenzprodukt soll wohl auf vergleichbare Weise den Blutzuckergehalt messen können. Da wird es spannend sein zu sehen, welche der beiden Smartwatches letztlich den besseren Job macht oder aber ob beide Modelle gleichauf liegen werden.

Bevor es zu diesem Duell kommt, ist aber noch etwas Zeit. Erst im Herbst erwarten wir die neue Apple Watch Series 7, frühestens zusammen mit dem iPhone 13 im September 2021 dürfte es soweit sein.