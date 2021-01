Das Design der Apple Watch scheint unverrückbar zu sein und wurde bisher von Apple kaum verändert. Ist 2021 die Zeit, die Form komplett neu zu erfinden? Ein Konzept präsentiert eine mögliche Zukunft für die kommende Apple Watch 7.

Oftmals diskutiert, doch felsenfest steht die Form der Apple Watch – der Bildschirm im Rechteck ist gesetzt, gilt bis zur aktuellen Apple Watch Series 6. Doch muss dies nicht für immer so sein. Der bekannte, britische YouTube-Kanal ZONEofTECH analysiert in einem Video die Machbarkeit einer runden Apple Watch und zeigt darin sehr ansehnliche Konzeptbilder einer solchen Smartwatch.

Apple Watch 7: Zeit für eine runde Smartwatch?

Gerüchte im Hinblick auf eine runde Apple Watch gab und gibt es immer wieder, mal mehr, mal weniger gehaltvoll. Auch im Augenblick gibt's dafür keine echten Beweise, oftmals bleibt nur das Wunschdenken übrig. Doch diese Visualisierung des Gedankens weiß durchaus zu gefallen. So sehen wir auf den Bildern auch die bisherige digitale Krone – jetzt aber am traditionellen Platz, nämlich mittig zum Gehäuse. Allerdings gibt's eben auch Gerüchte, die meinen, die Apple Watch könnte darauf in Zukunft ganz verzichten.

Unzweifelhaft greift das Konzept die aktuelle Designsprache Apples auf – schick und reduziert. Dazu passend unter anderem ein magnetisches Milanaise-Armband und verschiedene Farboptionen in Schwarz, Gold und Silber. Bei den Traditionsherstellern dürfte aber die völlig falsche Gehäuse-Band-Proportion für Kopfschütteln sorgen. Weiter erblicken wir ein Zifferblatt, welches uns schon bekannte Komplikationen präsentiert, nun jedoch an die runde Form angepasst.

Ebenso integriert ZONEofTECH ältere Berichte, denen nach Apple in die zukünftige Apple Watch 7 Touch ID, also einen Fingerabdrucksensor verbauen möchte. Dieser würde sich dann direkt unterhalb des Displays befinden.

Bei Apples Konkurrenz gehören runde Smartwatches schon zu gewohnten Bild:

Aussichten auf Umsetzung: Unsere Meinung

Ob die Apple Watch 7 im Herbst 2021 nun eine runde Sache wird, kann am Ende derzeit nur Apple wissen. Spannend sind solche Gedankenspiele zur Smartwatch ja allemal, aber immer auch nur ein verschwommener Blick in die Glaskugel. GIGA meint: Wir bleiben skeptisch, erst 2020 bewies Apple mit dem aktuellen iPhone SE die konservative Ader der Firma. Auch für die Apple Watch Series 7 ist eine runde Form deshalb aktuell immer noch nur ein Wunschdenken. Ergo: Wir wetten mal auf das bisherige, angestammte Gehäuse der Apple-Smartwatch.