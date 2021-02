Hat uns Apple vielleicht schon einen Blick in die Zukunft der Apple Watch gewährt, ganz bewusst? Dies wäre durchaus möglich, wie neue Design-Entwürfe für die Smartwatch eindrucksvoll demonstrieren.

Im Zuge des „Black History Month“ stellte Apple vor wenigen Wochen auch eine neue Ausgabe der Apple Watch Series 6 vor – die „Black Unity Collection“. Auffällig an dieser Smartwatch ist nicht zuletzt das neue Sportarmband in den panafrikanischen Farben.

Apple Watch: Bringt Apple das „Molded Sport Band“ für die Smartwatch in Serie?

Hierfür verwendet Apple einen neuen Herstellungsprozess. Das Band besteht dabei aus einzelnen Stücken farbigen Fluorelastomers, die von Hand zusammengesetzt und am Ende zu einer Einheit geformt werden. Dabei „verschmelzen“ die Farben quasi miteinander – wenn man so will ein „Molded Sport Band“. Eine Premiere, denn bisher sind alle Sportarmbänder für die Apple Watch noch unifarben. Doch muss dies so bleiben?

Die Kollegen von 9to5Mac verpassen der Apple-Smartwatch gegenwärtig einen neuen Anstrich, der sich den neuartigen Herstellungsprozess zunutze macht. Denn warum soll nur die eine Sonderserie der Apple Watch davon profitieren? Die Entwürfe zeigen eindrucksvoll die „erfrischende“ Wirkung der neuen Farbenvielfalt. Nicht minder erwähnenswert sind auch die Namen der Armband-Neuschöpfungen: Lemon Leaf, Cookies and Milk, Cotton Candy, Orange Cream, Bubble Gum oder auch eine Neuinterpretation des bekannten (Product)Red.

Hand aufs Herz: Es müsste schon verrückt zugehen, wenn sich Apple davon nicht inspirieren lassen würde. So eindeutig liegt diese mögliche Zukunft der Apple Watch vor uns. Verwunderlich wäre es für Apple auch, einen solchen neuen Herstellungsprozess nicht mehrfach und in größerer Serie zu verwenden.

Auch fürs iPhone möglich

Doch die Hobby-Designer von 9to5Mac gehen noch weiter. Warum eigentlich nicht auch gleich Schutzhüllen fürs iPhone mit der Technologie produzieren? Auch hier wären mehrfarbige Ansätze wünschenswert. Wir sind uns sicher: Früher oder später sehen wir derartige Schutzhüllen und Armbänder. Wenn schon nicht von Apple selbst, dann doch bestimmt von findigen Zubehörherstellern aus dem fernen Osten.