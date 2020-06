Nicht immer ist eine Reparatur alter Geräte durch den Hersteller oder autorisierte Servicepartner finanziell sinnvoll. Dies gilt unter anderem auch für die Apple Watch, die man mit Sorgfalt und Vorsicht auch selbst reparieren kann.

Apple Watch: Anspruchsvolle Reparaturen selbst durchführen

Vielen Technik-Fans dürften die Seiten von iFixit bereits durch ihre Teardowns seit vielen Jahren bekannt sein. Die Techniker hinter den Kulissen machen jedoch deutlich mehr, als nur immer wieder die neuesten Gadgets in ihre Einzelteile zu zerlegen und die hochauflösenden Bilder davon ins Internet zu stellen. So will iFixit auch dabei helfen, die mitunter teuren Geräte möglichst lange nutzen zu können und so den Elektromüll zu reduzieren.

Apple Watch bei Amazon

Dazu gehört eben auch die Reparatur oder Wartung, die immer häufiger durch die Hersteller erschwert wird. Daher bietet iFixit mittlerweile nicht mehr nur viele Anleitungen in englischer, sondern auch deutscher Sprache an. Ein Beispiel ist die Apple Watch, auf welche die Kollegen von iphone-ticker.de hinweisen. Die Smartwatch könnte aufgrund ihrer Größe von Reparaturen in Eigenregie abschrecken. Die von iFixit angebotene Dokumentation kann aber dabei helfen, diese Angst zu verringern.

Die Anleitungen helfen beispielsweise dabei, um zu zeigen, welche Schritte notwendig sind, um den Akku oder das Display der Smartwatch auszutauschen. Die Seite bietet dafür aber eben nicht nur die Dokumentation an, sondern verkauft auch die notwendigen Ersatzteile und Werkzeuge. Dazu wurden die verschiedenen Modelle der Apple Watch einzeln kategorisiert – von der ersten Version bis hin zur Series 5.

Hier sind einige Tipps für die Nutzung der Apple Watch und watchOS:



Apple Watch: Ausführliche Anleitungen helfen bei eigenen Reparaturen

Vor einer Bestellung der benötigten Teile sollte aber auf jeden Fall genau nachgelesen werden, wie komplex eine Reparatur ist und ob man sich dies wirklich zutraut. So kann man beispielsweise mit wenigen Clicks herausfinden, wie der Akku in der Apple Watch Series 3 getauscht werden kann. Wer technisch begabt ist, kann so möglicherweise viel Geld sparen, in dem man die Reparaturen selbst durchführt. Doch trotz der ausführlichen Anleitungen sollte nicht vergessen werden, dass der Schwierigkeitsgrad in vielen Fällen höher ist als bei anderen Geräten.

Neben Smartphones oder Smartwatches beinhaltet iFixits Datenbank aufgrund von COVID-19 auch immer mehr Anleitungen zur Reparatur von medizinischem Equipment.