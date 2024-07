ARD greift zu: Der Rundfunkbeitrag lohnt sich wieder

Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist in Deutschland nicht unumstritten. In diesem Sommer investiert die ARD die Gelder unter anderem aber in sieben sehenswerte Free-TV-Premieren. Der Rundfunkbeitrag lohnt sich deshalb im Juli ganz besonders für die Zuschauer.

Zur Grundversorgung der öffentlich-rechtlichen Sender gehören nicht nur Sport und Nachrichten, auch die Unterhaltung darf nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt die ARD, investiert die Gelder des Rundfunkbeitrags und sichert sich jetzt so einige hochkarätige Free-TV-Premieren von nationalen und internationalen Filmen. Einige davon wie bei beispielsweise die Sci-Fi-Action-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ oder auch die französische Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“ liefen bisher im Streaming-Angebot von Amazon Prime Video – wir berichteten.

ARD sichert sich dank des Rundfunkbeitrags 7 Free-TV-Premieren

Dort verschwinden sie nun und werden zur besten Sendezeit bei der ARD im Rahmen des sogenannten „ARD SommerKino“ gezeigt. Ein Erfolgsformat des Senders, welches auch 2024 fortgeführt wird.

Mit folgenden Filmen könnt ihr rechnen. Ob sich ein Blick lohnt? Ein erster Anhaltspunkt ist da sicherlich die Bewertung der IMDb (steht für Internet Movie Database, übersetzt Internet-Filmdatenbank). Die jeweilige Punktzahl (maximal 10) haben wir mit dazugeschrieben:

Montag, der 8. Juli 2024 um 20:15 Uhr: „Eingeschlossene Gesellschaft“ (2022) – Erfolgskomödie von Sönke Wortmanns unter anderem mit Florian David Fitz, Anke Engelke, Nilam Farooq. IMDb: 6,2 Punkte.

– Erfolgskomödie von Sönke Wortmanns unter anderem mit Florian David Fitz, Anke Engelke, Nilam Farooq. Freitag, der 12. Juli 2024 um 22:20 Uhr: „Everything Everywhere All at Once“ (2022) – mit sieben Oscars ausgezeichnete Sci-Fi-Komödie. IMDb: 7,8 Punkte.

– mit sieben Oscars ausgezeichnete Sci-Fi-Komödie. Montag, der 15. Juli um 20:15 Uhr: „Contra“ (2020) – in dieser Komödie treffen Christoph Maria Herbst als überheblicher Juraprofessor und Nilam Farooq als progressiver Gegenpart aufeinander. I MDb: 6,8 Punkte.

– in dieser Komödie treffen Christoph Maria Herbst als überheblicher Juraprofessor und Nilam Farooq als progressiver Gegenpart aufeinander. I Mittwoch, der 17. Juli um 20:15: Uhr: „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (2022) – dritter Teil der beliebten französischen Filmserie mit Christian Clavier in der Rolle des Papa und Titelhelden. IMDb: 6,1 Punkte.

Absoluter TV-Tipp mit Altmeister Anthony Hopkins:

Freitag, der 19. Juli um 22:20 Uhr. „The Father“ (2020) – preisgekröntes britisches Drama mit Anthony Hopkins in der Rolle des an Demenz erkrankten Vaters und Olivia Coleman als fürsorgliche Tochter. IMDb: 8,2 Punkte.

– preisgekröntes britisches Drama mit Anthony Hopkins in der Rolle des an Demenz erkrankten Vaters und Olivia Coleman als fürsorgliche Tochter. Montag, der 22. Juli 2024 um 20:15 Uhr: „Rehragout-Rendezvous“ (2023) – aktuellster und neunter Film der populären Heimatkrimireihe, der erst letztes Jahr im Kino lief. IMDb: 6,4 Punkte.

– aktuellster und neunter Film der populären Heimatkrimireihe, der erst letztes Jahr im Kino lief. Mittwoch, der 24. Juli 2024 um 20:15 Uhr: „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“(2021) – der letzte Film des bekannten Regisseurs Joseph Vilsmaier. Mit Michael Herbig als Boandlkramer und Hape Kerkeling als Teufel. IMDb: 5,7 Punkte.

Tipp für Zuspätkommer: Schaut mal in die Mediathek

Insbesondere die beiden internationalen Free-TV-Premieren „The Father“ und „Everything Everywhere All at Once“ sind absolute Highlights, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Tipp: Wer zu den genannten Zeiten nicht vor dem Fernsehen erscheinen kann, der muss sich nicht grämen. Alle Filme sind nach ihrer Ausstrahlung im Ersten nämlich auch für eine begrenzte Zeit in der Mediathek der ARD zu finden. Dort könnt ihr die Filme sehen, wann ihr wollt – eine echte Alternative zu Amazon Prime Video oder Netflix.