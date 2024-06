Bei Amazon: Dieses Kabel für nicht mal 8 Euro ist meine Rettung

Nicht nur Apple-Nutzer kennen das Dilemma. Mit einfachem Gummi ummantelte Ladekabel für iPhone, Smartphone, MacBook und Notebooks brechen leicht und sind auch sonst nicht sonderlich widerstandsfähig. Auch ich hatte damit zu kämpfen, bis ich endlich eine sinnvolle Alternative bei Amazon fand. Die kostet keine 8 Euro und bewährt sich mittlerweile seit Monaten.

Vor allem Apples Kabel haben ein Problem. Dies durfte ich auch beim USB-C-Ladekabel meines MacBook Airs feststellen. Die dünnen, mit Gummi ummantelten Strippen sind anfällig für Brüche, Knicke und damit in Verbindung stehende Defekte. Früher oder später geben die den Geist auf. Spätestens, wenn sich die Ummantelung löst, sollte schon aus Sicherheitsgründen Ersatz beschafft werden.

Meine Lösung bei Amazon: Textilkabel ohne Brüche und Knicke

Nur mit einem neuen Gummi-Kabel beginnen die Probleme von vorn. Doch es gibt eine Lösung: Man greife zum textilummantelten Kabel. Davon gibt der Markt relativ viele Modelle her. Ich entschied mich vor einigen Monaten für eine Variante von Iniu. Gefunden hatte ich die bei Amazon. Der Preis von unter 7 Euro und die zahlreichen positiven Bewertungen verleiteten mich zum Kauf (bei Amazon ansehen).

Robust und praktisch für den Transport – das USB-C-Kabel von Iniu. (Bildquelle: GIGA)

Bereut habe ich die Anschaffung bis heute nicht. Das Kabel mit einer Länge von 2 Metern reißt nicht ein, bricht nicht und lässt sich für den Transport auch unkompliziert aufrollen – ein kleiner bereits befestigter Kabelbinder hilft dabei. Das vorherige Gummi-Kabel schaute dagegen schon nach kurzer Zeit ziemlich mitgenommen aus.

Übrigens: Auch wenn ich so viel Leistung beim MacBook Air gar nicht benötige, doch im Fall der Fälle unterstützt das USB-C-Kabel auch Ladeleistungen von bis zu 100 Watt. Ein nettes Gimmick ist die grüne LED-Leuchte an einem Ende des Kabels. Immerhin erkennt man so direkt auf dem ersten Blick, ob das Netzteil auch steckt und Strom fließt.

Praktischer als man zunächst denkt – die LED am Ladekabel. (Bildquelle: GIGA)

Für mich war das Textilkabel von Iniu tatsächlich die Rettung, denn kaputte Gummi-Kabel sind künftig für mich kein Thema mehr.

So wie ich sehen dies auch viele weitere Kundinnen und Kunden bei Amazon. Bei fast 30.000 Bewertungen heimst die Strippe eine durchschnittliche Note von 4,7 von maximal 5 möglichen Sternen ein. Ganze 81 Prozent der Käufer vergeben direkt die volle Punktzahl und 13 Prozent noch immer 4 Sterne. Unterm Strich sind also 94 Prozent der Kunden zufrieden mit dem Produkt. Ich mag dies bisher bestätigen.

Aktueller Preis und Rabatt fürs Kabel bei Amazon

Gegenwärtig kostet das USB-C-Kabel von Iniu 7,99 Euro. Aktuell lässt sich aber noch mehr sparen. Wer nämlich auf der Produktseite den passenden Coupon aktiviert, der spart gleich 30 Prozent. Am Ende kostet das Kabel so im Moment nur 5,59 Euro (bei Amazon ansehen).

INIU USB-C-Kabel, 2 Meter, 100 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2024 18:22 Uhr

Wichtig: Nur wer Prime-Kunde ist, zahlt bei einem Warenkorb von unter 39 Euro keine Versandkosten. Noch kein Prime-Mitglied? Dann könnt ihr Amazon Prime beispielsweise auch direkt 30 Tage kostenlos testen.

Erwähnenswert: Apple hat mittlerweile aus den Fehlern gelernt und legt aktuellen MacBooks, iPhones und iPads passende Textilkabel bei. Wer allerdings noch ältere Geräte einsetzt, wird sich über den nützlichen und günstigen Ersatz von Iniu freuen.