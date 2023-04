An künstlicher Intelligenz (KI) und ihren Einsatzmöglichkeiten wird seit langem gearbeitet. Mit ChatGPT hat die Entwicklung zuletzt aber einen enormen Schub bekommen. Dabei ist KI längst keine Seltenheit mehr, auch in Bereichen, wo man sie auf den ersten Blick nicht vermutet. Bei VW spielt sie bereits eine große Rolle, wie die zuständige KI-Vorständin jetzt verrät.

Künstliche Intelligenz im Autobau: Bei VW ist das längst Realität

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Programme wie ChatGPT schaffen es etwa seit kurzem, mit ihren Texten immer mehr zu überzeugen. Doch KI kann mehr als Texte schreiben – und steckt entsprechend schon in ganz anderen Prozessen. So auch beim Autobau, wie Hauke Stars, Vorständin für IT im VW-Konzern, erklärt.

Künstliche Intelligenz würde im Konzern längst erfolgreich genutzt, so die Managerin gegenüber dem Tagesspiegel (via Golem). Eingesetzt werden entsprechende Tools unter anderem beim Design: Die VW-Marke Audi etwa nutze die eigens entwickelte KI-Software Felgan. Sie kreuze bestehende Designs, um so neue Kombinationen zu entwickeln, oder schlage neue fotorealistische Designs vor, mit denen die zuständigen Teams weiterarbeiten können.

Auch in der Produktion der Autos übernimmt künstliche Intelligenz Stars zufolge wichtige Funktionen: So würden etwa fehlerhafte Teile in der Herstellung mittels KI-Erkennung aussortiert. Machine Learning und digitale Kopien der produzierten Modelle – sogenannte Digital Twins – helfen außerdem dabei, energie- und kosteneffizient herzustellen. Allein in Wolfsburg ließen sich so etwa 800.000 Euro im Jahr einsparen.

Das Potenzial von KI ist also enorm. Da wundert es auch nicht, dass der Einsatz bei VW noch ausgebaut werden soll. Gleichzeitig gelte es laut Stars aber, KI nicht unkritisch zu nutzen: „Die Künstliche Intelligenz entwickelt sich aktuell exponentiell. Als Gesellschaft und als Industrie sind wir angehalten, das genau zu beobachten.“

Bisher geht es dabei bei VW aber um den Einsatz von KI außerhalb des Autos. Für die Software im Auto ist im Konzern die Software-Sparte Cariad verantwortlich, die nicht in Stars‘ Bereich fällt.

Bei der starken chinesischen Konkurrenz wird die Software im Auto immer wichtiger:

KI-Verbot? Deutschland sieht bei ChatGPT genau hin

Dieser Prozess ist gerade in vollem Gang. Während bei VW der Einsatz von künstlicher Intelligenz positiv gesehen wird, hat Italien den berühmt-berüchtigten KI-Chatbot ChatGPT bereits verboten. Auch in Deutschland wird ein Verbot diskutiert.