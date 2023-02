Samsung hat zusammen mit den Galaxy-S23-Smartphones eine überarbeitete Software-Oberfläche mit einigen neuen Funktionen eingeführt, die direkt auch für ältere Galaxy-Smartphones verteilt wird und diese aufwertet. Doch plötzlich gibt es ein dickes Problem, welches die Nutzung des aktualisierten Handys im Alltag erschwert.

Samsung-Handys: One UI 5.1 sorgt für Probleme

Wenn ihr ein älteres Samsung-Handy besitzt, dann habt ihr sicher mit Freude gelesen, dass auch dieses mit einem Update auf One UI 5.1 versorgt wird. Samsung hat sogar schon damit begonnen, das große Software-Update mit einigen Verbesserungen und neuen Funktionen zu verteilen. Doch dabei ist es wohl zu einem schwerwiegenden Fehler gekommen. Erste Nutzerinnen und Nutzer beschweren sich nach der Installation des Updates über eine erheblich schlechtere Akkulaufzeit und eine viel höhere Gerätetemperatur (Quelle: SamMobile). Es scheint also ein Fehler vorzuliegen.

Bisher wird das neue Software-Update nur für wenige Samsung-Handys wie das Galaxy S21 oder Galaxy S22 ausgerollt. Genau da kam es zu den Problemen mit der stark verschlechterten Akkulaufzeit und höheren Wärmeentwicklung. Was genau die Probleme verursacht, ist aktuell noch nicht bekannt. Zudem gibt es auch noch keinen echten Lösungsweg für das Problem. Wie üblich sind nicht alle Besitzer des Galaxy S21 oder Galaxy S22 davon betroffen. Ihr könntet nach dem Update auf One UI 5.1 also auch Glück gehabt haben.

Auf dem Samsung Galaxy S23 Ultra läuft One UI 5.1 fehlerfrei:

Laufzeitprobleme bei Samsung-Handys kommen vor

Es wäre zudem nicht das erste Mal, dass Samsung-Handys nach einem Software-Update Probleme mit der Akkulaufzeit bekommen. So wurden teilweise monatliche Updates veröffentlicht, die bei bestimmten Modellen die Akkulaufzeit erheblich reduziert haben. Samsung hat das Problem meist schnell erkannt und eine neue Version veröffentlicht, die die Probleme löst. Bei One UI 5.1 dürfte es sich also auch um ein temporäres Problem handeln, mit dem ihr vorerst leben müsst. Wer noch nicht aktualisiert hat, sollte in jedem Fall noch warten. Das Samsung Galaxy S23 hat hingegen ganz andere Probleme.

