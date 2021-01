Auch wenn kurz nach dem Jahreswechsel noch bei vielen Unsicherheit herrscht, wie genau der Urlaub in 2021 aussieht – eines ist schon jetzt klar: Wer mit wenigen Urlaubstagen viel freie Zeit erhaschen will, sollte sich zeitig kümmern. GIGA zeigt euch, wann ihr mit geringem Einsatz an Brückentagen viel rausholen könnt.

Mit Brückentagen 2021 klug den Urlaub vorausplanen

Noch kann niemand sagen, wie der Urlaub 2021 aussehen wird: Bleiben wir im Sommer besser am heimischen Badesee oder starten die Touri-Flieger wieder gut gefüllt in Richtung Sandstrand? Fest steht immerhin, dass 2021 wieder mit Brückentagen das ein oder andere Bonbon auf findige Urlaubsplaner wartet. Wer sich zeitig kümmert, ist klar im Vorteil. Darum haben wir eine Übersicht zusammengestellt, die euch zeigt, wann ihr mit wenigen Urlaubstagen richtig viel freie Zeit herausschlagen könnt. Wer verreist, kann außerdem einen Blick auf nützliche Gadgets werfen.

Heilige Drei Könige : Der Feiertag am 6. Januar fällt auf einen Mittwoch. Wer sich den 7. und 8. Januar frei nimmt, kommt mit zwei Urlaubstagen auf fünf freie Tage zum Jahresbeginn. Wer bereits früher geplant hat, konnte den Start ins neue Arbeitsjahr bis zum 11. Januar verschieben.

: Der Feiertag am 6. Januar fällt auf einen Mittwoch. Wer sich den 7. und 8. Januar frei nimmt, kommt mit zwei Urlaubstagen auf fünf freie Tage zum Jahresbeginn. Wer bereits früher geplant hat, konnte den Start ins neue Arbeitsjahr bis zum 11. Januar verschieben. Ostern : Rund um Ostern lohnt sich die Planung. Wer in der Karwoche vorm Karfreitag vier Urlaubstage investiert, macht insgesamt zehn Tage frei. Gleiches gilt für alle, die nach Ostermontag vier Urlaubstage nehmen und den Rest der Woche frei machen. Wer beides kombiniert schafft mit acht Tagen Urlaub insgesamt 16 freie Tage – mehr als genug, um sich ausgiebig zu erholen.

: Rund um Ostern lohnt sich die Planung. Wer in der Karwoche vorm Karfreitag vier Urlaubstage investiert, macht insgesamt zehn Tage frei. Gleiches gilt für alle, die nach Ostermontag vier Urlaubstage nehmen und den Rest der Woche frei machen. Wer beides kombiniert schafft mit acht Tagen Urlaub insgesamt 16 freie Tage – mehr als genug, um sich ausgiebig zu erholen. Tag der Arbeit : Der 1. Mai 2021 ist ein Samstag. Das nützt allen, die auch am Wochenende arbeiten müssen, als Brückentag kommt er damit aber nicht in Frage.

: Der 1. Mai 2021 ist ein Samstag. Das nützt allen, die auch am Wochenende arbeiten müssen, als Brückentag kommt er damit aber nicht in Frage. Himmelfahrt : Donnerstag, 13. Mai, ist für alle frei. Wer einen Tag investieren will, kann sich auf ein langes Wochenende freuen. Wer vier Tage frei nimmt, muss effektiv neun Tage am Stück nicht zur Arbeit.

: Donnerstag, 13. Mai, ist für alle frei. Wer einen Tag investieren will, kann sich auf ein langes Wochenende freuen. Wer vier Tage frei nimmt, muss effektiv neun Tage am Stück nicht zur Arbeit. Pfingsten : Pfingsten wird am 23. und 24. Mai 2021 gefeiert. Wer die Woche vor oder nach Pfingsten frei nimmt, investiert fünf Urlaubstage für zehn freie Tage bzw. vier für neun. Wer im Frühjahr mehr Erholung braucht, kombiniert Himmelfahrt und Pfingsten: Urlaub vom 10. Mai bis 21. Mai bedeutet 17 freie Tage zum „Preis“ von bloß neun.

: Pfingsten wird am 23. und 24. Mai 2021 gefeiert. Wer die Woche vor oder nach Pfingsten frei nimmt, investiert fünf Urlaubstage für zehn freie Tage bzw. vier für neun. Wer im Frühjahr mehr Erholung braucht, kombiniert Himmelfahrt und Pfingsten: Urlaub vom 10. Mai bis 21. Mai bedeutet 17 freie Tage zum „Preis“ von bloß neun. Fronleichnam : Fällt auf Donnerstag, 3. Juni. Maximal lassen sich mit vier Urlaubstagen neun Tage ohne Arbeit erreichen. Wer mehr braucht, kann mit Pfingsten kombinieren. Dann werden es maximal zwischen 22. Mai und 6. Juni 16 freie Tage für nur acht Urlaubstage.

: Fällt auf Donnerstag, 3. Juni. Maximal lassen sich mit vier Urlaubstagen neun Tage ohne Arbeit erreichen. Wer mehr braucht, kann mit Pfingsten kombinieren. Dann werden es maximal zwischen 22. Mai und 6. Juni 16 freie Tage für nur acht Urlaubstage. Himmelfahrt : Fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag und kann damit nicht für die Urlaubsplanung genutzt werden.

: Fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag und kann damit nicht für die Urlaubsplanung genutzt werden. Tag der deutschen Einheit : Ist an einem Samstag und nutzt so nur wenigen Arbeitnehmern.

: Ist an einem Samstag und nutzt so nur wenigen Arbeitnehmern. Reformationstag : Fällt auf einen Sonntag und entfällt damit ebenso in der Urlaubsplanung.

: Fällt auf einen Sonntag und entfällt damit ebenso in der Urlaubsplanung. Allerheiligen : Wird am Montag, 1. November, gefeiert. Wer den Rest der Woche frei nimmt, hat sich für vier Urlaubstage neun Tage Pause erkauft.

: Wird am Montag, 1. November, gefeiert. Wer den Rest der Woche frei nimmt, hat sich für vier Urlaubstage neun Tage Pause erkauft. Weihnachten : Heiligabend fällt auf einen Freitag, die Weihnachtsfeiertage erstrecken sich damit übers Wochenende und entfallen als Feiertage für einen Großteil der Arbeitnehmer.

: Heiligabend fällt auf einen Freitag, die Weihnachtsfeiertage erstrecken sich damit übers Wochenende und entfallen als Feiertage für einen Großteil der Arbeitnehmer. Silvester/Neujahr: Eine Woche nach Weihnachten wiederholt sich das Drama zum Jahreswechsel. Der letzte Tag des Jahres 2021 ist ein Freitag, Neujahr fällt damit ebenfalls aufs Wochenende.

Das erwartet euch außerdem in 2021:

Erste Hälfte 2021 lohnt sich bei der Urlaubsplanung

Leider ist 2021 nicht das ergiebigste Jahr für die vorausschauende Urlaubsplanung. Gerade zum Jahresende fallen die Weihnachts- und Silvesterfeiertage aufs Wochenende. Dafür hat die erste Jahreshälfte einige Höhepunkte zu bieten, an denen ihr ordentlich freie Zeit genießen könnt – ohne euer Urlaubskonto beim Arbeitgeber zu sehr zu belasten. Es gilt jedoch zu beachten, dass nicht alle oben genannten Tage auch in allen Bundesländern als gesetzliche Feiertage gelten.