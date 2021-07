Der Art und Weise wie wir Corona-Tests vornehmen, könnte eine Revolution bevorstehen. Ein neues Verfahren dazu wurde jetzt in einer Studie vorgestellt. Es soll einfach und günstig sein und alles, was die Testpersonen dafür brauchen, ist ihr Smartphone. Aber nicht, um darauf eine App zu installieren.

Coronavirus: News und Tipps & Tricks, wie ihr die Zeit zu Hause übersteht Facts

Corona-Test mit Smartphone: Display-Abstrich reicht aus

Steht der Corona-Test-Methodik eine Revolution bevor, die uns allen das Leben einfacher machen könnte? Zumindest wenn es nach einer Forschungsgruppe verschiedener Spezialisten geht, ja. Sie haben ein Testverfahren entwickelt, für das Testpersonen nicht mehr die unangenehmen Nasen- oder Rachenabstriche über sich ergehen lassen müssen. Stattdessen kommt das Smartphone zum Einsatz, der Abstrich wird einfach dort genommen (Quelle: eLifeSciences).

Das geht aus einer Studie hervor, welche die Forscher aus Chile, England und Spanien auf der Plattform der Initiative eLive veröffentlich haben. Beim Phone Screen Testing (PoST) nahmen sie per Abstrich Proben von den Smartphone-Displays Corona-positiver Personen. 81,3 bis 100 Prozent der Tests am Smartphone sollen das gleiche, nämlich positive, Ergebnis gebracht haben wie klassische PCR-Tests mit Nasen- oder Rachenabstrich. Sie sind damit praktisch genauso genau wie andere offizielle Testmethoden.

Das zeige zum einen die hohe Viruslast Betroffener, denn es lassen sich genug Viren auch auf dem Smartphone nachweisen. Sie können etwa durch die Atemluft auf dem Display landen. Smartphones eignen sich als persönliche Objekte, die besonders oft in Nähe von Mund und Nase gehalten werden, besonders gut zum Testen, heißt es in der Studie. Dass Smartphones nicht zu den hygienischsten Alltagsgegenständen gehören, ist bereits hinreichend bekannt. Darum solltet ihr euer Handy beim Essen auch nie auf dem Tisch liegen haben.

Neben Tests ist die Impfung Mittel Nummer Eins gegen die Ausbreitung des Coronavirus und seiner Varianten. Wie ihr einen Termin erhaltet, seht ihr im Video:

Trotz der Vorteile: Corona-Test per Smartphone auch in Deutschland?

Wer in Zukunft auf einen zugegeben nicht sehr angenehmen Test per Rachen- oder Nasenabstrich verzichten möchte, könnte auf das Smartphone umsteigen. Ob diese Art zu testen sich in Deutschland durchsetzen oder zugelassen wird, ist noch unklar. Einige Vorteile sind allerdings unbestreitbar: Die PoST-Methode soll schneller und günstiger sein, medizinisch geschultes Testpersonal brauche es nicht. Zudem wurden auch verschiedene Coronavirus-Varianten nachgewiesen. Die Tests könnten sich so auch zur schnellen Nachverfolgung von mutierten Varianten eignen.