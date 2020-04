Cyberpunk 2077-Fans „drehen durch“ und tun so, als sei Cyberpunk 2077 schon da

„Bin schon 10 Stunden in Cyberpunk 2077, aber immer noch im Charakter-Editor. Kriege einfach nicht raus, wie man Menschen kleiner macht.“ Reddit-Nutzer reisen in der Zeit voraus und erzählen uns, wie sie Cyberpunk 2077 fanden.

Wusstest ihr, dass einige arme Fan-Seelen bereits sieben Jahre auf Cyberpunk 2077 warten? Um einen meiner besseren Vergleiche erneut zu verwenden: Das Spiel ist bereits derart lange angekündigt, dass ihr zum Release schon in die Schule gehen würdet, solltet ihr zum Teaser geboren worden sein. Um euch die Stimmung im offiziellen Reddit-Forum zum Spiel also zu verdeutlichen:

Es mag kein Wunder sein, dass die Fans langsam durchdrehen. In einem Reddit-Thread etwa sprechen sie bereits über das Spiel, als sei es schon erschienen – und User Trauma Team meldet sich mitten in der Diskussion um etwaige Pizza-Missionen verwirrt zu Wort:

„Was passiert denn hier … fangen wir jetzt alle an, ein bisschen durchzudrehen, Leute?“

Scheint so. Nichtsdestotrotz sind einige Quasi-Diskussionen über das Spiel verdammt amüsant, angefangen von einem „blöden Review auf einer griechischen Webseite“ zum Blockbuster, über das sie sich aufregen – bis hin zu detaillierten Erlebnissen, wie etwa einem möglichen Date mit der eigenen Schwester, wenn man nur eine Flasche Tequila in ihr Apartment bringt (okay?). Auch Johnny Silverhand geht es an den Kragen:

„Ich habe aus Versehen Johnny Silverhand umgebracht, als mir ein Autos ins Gesicht gefahren ist. Weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich denke, ich gehe zurück nach Pacifica.“

Kleine Erinnerung: Johnny Silverhand ist eine Art künstliche Intelligenz, die in Cyberpunk 2077 über einen Chip in eurem Kopf zu euch reden wird. Gemeint ist also hier, dass der Chip beschädigt wurde, was – wahrscheinlich – im wirklichen Spiel nicht möglich ist. Hoffentlich. Ein paar User verstehen das Ganze derweil überhaupt nicht, und fragen verwundert, wie einige schon Cyberpunk 2077 spielen können. Ehm, Zeitreisen?

Alles, was wir zu Cyberpunk 2077 wissen:

Warum gerade jetzt? Der ursprüngliche Release von Cyberpunk 2077 wurde auf den 16. April gelegt, was in wenigen Tagen gewesen wäre. Vor drei Monaten hat Entwickler CD Projekt Red das Spiel aber auf den 17. September verschoben.

Wer weiß? Vielleicht gibt’s ja einen neuen Trailer als Wermutstropfen am 16. April. Ansonsten heißt es, wie schon seit einigen Jahren: Weiter warten, bis das Spiel im Herbst endgültig erscheinen wird. Oder Zeitreisen.