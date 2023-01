Wer gerne auf dem Weg zur Schule, der Uni oder aber zur Arbeit ein bisschen daddelt, der hat dank Smartphone und Google Play Store Zugriff auf eine schier endlose Auswahl an kostenlosen Videospielen. Wir listen euch die besten Mobile Games 2023 auf!

Das sind die besten Mobile Games 2023

Wer im Jahr 2023 einen flüchtigen Blick in den Google Play Store wirft, der wird von einem Tsunami an bunten Games überschwemmt. Und jeden Tag kommen neue Spiele dazu. Da ist es gar nicht so leicht den Überblick zu behalten, beziehungsweise auseinanderzuhalten, welche Games wirklich gut sind und welche nur das Handy zumüllen.

Das muss sich auch der Reddit-User gedacht haben, der auf der Plattform nach den besten Mobile Games gefragt hat, die man aktuell runterladen kann. Seine Betonung liegt dabei auf wirklich guten Spielen!

Wir haben uns die Mühe gemacht und die beliebtesten Antworten für euch aus dem Thread gefiltert. Los geht's mit:

1. Monument Valley

Monument Valley ist ein kleines Rätselspiel bei dem ihr eine Prinzessin durch diverse Monumente führen müsst. Dabei spielt das Game mit optischen Illusionen und fordert eure Logik und Geduld heraus.

Kostenpunkt: 2,99 Euro

2. Alto's Adventure

In dem Geschicklichkeitsspiel Alto's Adventure surft ihr auf einem Snowboard durch zweidimensionale Level. Nebenbei rettet ihr in diesem Spiel auch noch ein paar putzige Lamas.

Kostenpunkt: Free to Play

3. Soul Knight

Soul Knight ist ein rasantes Rollenspiel mit Roguelike-Faktor. Hier meistert ihr Dungeons und werdet mit jedem Run ein bisschen stärker! Besonders praktisch: Das Game lässt sich auch im Offlinemodus spielen.

Kostenpunkt: Free to Play

4. Kingdom Rush Origins

Wer Tower-Defense-Mechaniken mag, der wird Kingdom Rush vermutlich lieben! Das Strategiespiel gehört mit einer User-Wertung von 4,8 Sternen zu den beliebtesten Spielen im Google Play Store.

Kostenpunkt: 1,19 Euro

5. The Battle of Polytopia

Wer gerne Städte aufbaut, der sollte einen Blick auf The Battle of Polytopia werfen. Das Strategiespiel besticht durch seine Low-Poly-Optik und ist sowohl für Singleplayer- als auch Multiplayer-Spieler geeignet.

Kostenpunkt: Free to Play

6. Slay the Spire

Mit knapp 10 Euro ist Slay the Spire ein ziemlich teures Mobile Game! Dafür bekommt ihr aber auch einen der besten Card-Battler auf dem Markt. Übrigens: Das Game gibt es auch für die Konsolen oder den PC.

Kostenpunkt: 9,99 Euro

7. Night of the Full Moon

Und noch ein Kartenspiel wurde auf Reddit oft genannt: Night of the Full Moon. In Deutschland auch als Vollmondnacht bekannt. Auch hier dreht sich alles um Deckbuilding und die richtige Strategie.

Kostenpunkt: Free to Play

8. Retro Bowl

Lust auf ein bisschen American Football im Taschenformat? das Pixel-Spiel Retro Bowl macht euch zum Sport-Manager. Und keine Angst, von den selben Entwicklern gibt es auch eine Fußball-Variante: Retro Goal.

Kostenpunkt: Free to Play

9. Plague Inc.

Inzwischen ein echter Klassiker, aber immer wieder eine Empfehlung wert: Plague Inc. Der Seuchen-Simulator ist ein echter Hit auf dem Handy und im Vergleich zur Steam-Variante komplett kostenlos spielbar.

Kostenpunkt: Free to Play