1.399 Euro will Vorwerk für den Thermomix haben – eine Stange Geld, die nicht jeder Hobbykoch bereit ist zu zahlen. Dass es auch günstiger geht, beweist nun Xiaomi. Die Thermomix-Alternative der Chinesen kostet zwar weniger als das Original. Für Xiaomi-Verhältnisse ist die smarte Küchenmaschine aber erstaunlich teuer.

Gut und günstig: Die Eigenmarke von Edeka würde auch perfekt als Xiaomi-Slogan funktionieren. Hierzulande hat sich der chinesische Hersteller vor allem durch sein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis einen Namen gemacht. Beim Smart Cooking Robot, Xiaomis eigener Thermomix-Alternative, greift das Unternehmen aber tief in die Tasche.

Xiaomi bringt Smart Cooking Robot zum stolzen Preis nach Deutschland

Für 1.199 Euro ist die smarte Küchenmaschine jetzt auch in Deutschland erhältlich (bei Xiaomi ansehen). Damit unterbietet Xiaomi das Thermomix-Original lediglich um 200 Euro. Andere Mehrzweck-Küchenmaschinen mit Rezeptanbindung sind sogar deutlich günstiger – etwa der Monsieur Cuisine von Lidl, der für 449 Euro erhältlich ist.

Mehrere Gerichte soll der Smart Cooking Robot gleichzeitig zubereiten können. (Bildquelle: Xiaomi)

Sowohl Original als auch Lidl-Alternative können optisch aber nicht mit dem Smart Cooking Robot mithalten. Mattschwarze Farbe, minimalistisches Design: Die Xiaomi-Küchenmaschine ist richtig schick geworden. Doch auch innere Werte hat der Koch-Roboter zu bieten: 35 Funktionen soll das Gerät vereinen. Dazu gehören unter anderem Pfannen-rühren, schmoren, kneten, entsaften und sogar waschen. 3 Gerichte und 1 Suppe sollen sich gleichzeitig zubereiten lassen. Für ordentlich Power sorgt der Reluktanzmotor mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 12.000 Umdrehungen die Minute.

Passende Rezepte (aktuell mehr als 200) können samt Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem 8-Zoll-Touchscreen angesehen werden.

Xiaomi hat mehr zu bieten als nur Smartphones:

Thermomix-Alternative im Überblick

Ende September wurde der Smart Cooking Robot für China vorgestellt und ist jetzt auch über Xiaomis eigenen Onlineshop in Deutschland erhältlich. Der Preis hat sich mit 1.199 Euro wie gesagt aber gewaschen. Wer weniger Geld ausgeben will, findet in unserer Übersicht vielleicht die passende Küchenmaschine: Thermomix und Alternativen von Bosch, Lidl und Aldi im Überblick.