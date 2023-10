Die alte PS5 hat ausgedient: Sony zeigt seine neuen Konsolen

Seit etlichen Monaten warten die PS5-Spieler auf die neue Version der Sony-Konsole – jetzt lässt Sony endlich den Vorhang fallen. Leichter und kleiner sind die neuen Konsolen – zudem kann die digitale Version in Zukunft mit einem Disc-Laufwerk erweitert werden. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch machen, indem ihr einen Blick in das oben eingebundene Video werft – weitere Bilder seht ihr weiter unten.

PlayStation 5 Facts

Sony zeigt zwei neue PS5-Modelle

In den letzten Monaten wurde es bereits mehrfach angedeutet, es gab massig Leaks und Gerüchte und jetzt ist es offiziell: Sony verabschiedet sich von seinen alten PS5-Modellen und aktualisiert sowohl die Disc- als auch die Digital-Edition.

Die Ankündigung erfolgt durch einen offiziellen Blogeintrag. So sehen die beiden neuen Varianten aus:

In Sachen Optik unterscheiden sich die neuen PS5-Modelle nur geringfügig von den alten. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Im Gehäuse beider Modelle gibt es nun eine kleine Aussparung, wodurch sich die Anzahl der Gehäuseplatten von zwei auf vier verdoppelt – zudem gibt es einen neuen Standfuß. Ab sofort wird nur noch ein Standfuß fürs horizontale Aufstellen der Konsole mitgeliefert. Wollt ihr die neue PS5 hingegen vertikal hinstellen, müsst ihr euch dafür einen eigenen Standfuß kaufen, der noch einmal 29,99 Euro kostet.

Im Vorfeld war bereits davon die Rede (Quelle: spieletipps), jetzt haben wir Gewissheit: Bei der Digital-Edition der PS5 hat sich Sony etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wer will, kann das neue Digital-Modell später mit einem Disc-Laufwerk erweitern. Das Disc-Laufwerk wird separat zum Preis von 119,90 Euro erhältlich sein.

Gehäuseblende ab, Disc-Laufwerk rein, neue Gehäuseblende drauf – und schon wird auch der Digital-Edition der PS5 die Disc-Version! (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Wo wir gerade bei PS5-Zubehör sind: Mit diesen Gadgets wird die Sony-Konsole noch besser:

PS5-Zubehör: Must-Haves für die neue Playstation-Generation! Abonniere uns

auf YouTube

Neue PS5-Modelle: Das ändert sich sonst noch

Die PS5 speckt ab. Die beiden neuen Modelle wiegen deutlich weniger als die beiden Launch-Versionen und sind selbst im Vergleich zu den überarbeiteten Version etwas schlanker – auch bei den Abmessungen:

PS5 (Disc / Launch-Modell) PS5 (Disc / neues Modell) PS5 (Digital / Launch-Modell) PS5 (Digital / neues Modell) Maße (Breite x Höhe x Tiefe) 39,0 × 10,4 × 26,0 cm 35,8 × 9,6 × 21,6 cm 39,0 × 9,2 × 26,0 cm 35,8 × 8,0 × 21,6 cm Gewicht 4,5 Kilogramm 3,2 Kilogramm 3,9 Kilogramm 2,6 Kilogramm

Zusätzlich geht Sony einen der größten Kritikpunkte der aktuellen PS5-Modelle mit den überarbeiteten Versionen an: die Menge des integrierten Speichers. Während die aktuellen Modelle bislang nur mit 825 GB ausgeliefert werden, soll in den neuen Varianten eine 1 TB große SSD zum Einsatz kommen. Das macht den Braten zwar auch nicht fett, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Auch interessant: Laut den gelisteten Spezifikationen sollen die neuen PS5-Modelle endlich 8K-Output unterstützen. Mit 8K wurde auch schon bei den alten Modellen beworben, bislang unterstützten die Konsolen jedoch lediglich einen 4K-Output. Ob es sich hierbei wieder um eine Mogelpackung handelt oder Sony den 8K-Support möglicherweise sogar via Software-Update für die alten Konsolen freischaltet, bleibt abzuwarten.

Wichtig für alle, die die Front-Anschlüsse ihrer PS5 regelmäßig benutzen: Während bei den aktuellen Modellen sowohl ein klassischer USB-A- als auch ein USB-C-Port verbaut ist, gibt es bei den neuen Versionen an der Front ausschließlich USB-C-Anschlüsse – zwei an der Zahl. Wer auf USB-A zurückgreifen will, muss zwangsläufig die Anschlüsse auf der Rückseite nutzen.

Wann erscheinen die neuen PS5-Modelle? Und wie teuer werden sie?

Laut Sony sollen die neuen PS5-Modelle bereits im November 2023 in den USA in den Verkauf starten. In den kommenden Monaten will man auch andere Regionen bedienen. Wahrscheinlich werden zum Weihnachtsgeschäft schon die neuen Konsolenversionen bei uns verkauft. So viel sollen die beiden neuen Versionen kosten:

PS5 (Disc-Version): 549 Euro

PS5 (Digital-Version): 449 Euro

Gut zu wissen: Sony bestätigt im Blogeintrag noch einmal, dass die neuen Modelle die alten Versionen restlos ersetzen. Die aktuellen PS5-Modelle werden also nur noch abverkauft und anschließend durch die neuen ersetzt.

Wahrscheinlich hat Sony deswegen den Preis der alten PS5-Modelle in den letzten Monaten stark reduziert:

