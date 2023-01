Das Warten hat ein Ende. Marvels jüngster Film startet noch im Januar auf Disney+ – ohne VIP-Aufpreis, direkt im Rahmen der regulären Streaming-Flatrate. Wer „Black Panther: Wakanda Forever“ im Kino noch nicht gesehen hat, hat jetzt dazu die Chance, dies auf dem TV nachzuholen.

Disney+ Facts

Originaler Artikel:

Die Chance ist vertan, denn der aktuelle Marvel-Blockbuster „Black Panther: Wakanda Forever“ kommt nicht mehr bis Ende Dezember zu Disney+. Warum? Die aktuelle Vorschau beinhaltet den neuen Kinofilm nicht. Sollte Disney nicht noch eine größere Weihnachtsüberraschung planen, wovon nicht auszugehen ist, dann war es das für 2022.

Disney+ bringt „Black Panther: Wakanda Forever“ nicht mehr im Dezember

Nicht wenige Marvel-Fans hofften jedoch auf einen Start bei Disney+ noch bis Ende Dezember. Immerhin vergingen beispielsweise zwischen Kino- und Streamingstart bei „Doctor Strange in the Multiverse Of Madness“ nur 47 Tage. Demzufolge wäre ein Start des letzten Marvel-Hits zwischen Weihnachten und Neujahr durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen. Daraus wird jetzt wohl nichts. Doch ab wann könnt ihr dann mit der Premiere bei Disney+ rechnen?

Ein weiterer Blick zurück: Bei Thor 4 brauchte Disney 64 Tage, bei Shang-Chi 70 Tage und bei den Eternals 68 Tage. Ergo: Frühestens Mitte Januar dürfte es dann so weit sein. Wenn wir mal tippen dürfen: Freitag, der 14. oder der 21. Januar wären denkbar, falls sich Disney für einen Start kurz vor dem Wochenende entscheidet.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es im Trailer:

Marvel Studios’ Black Panther: Wakanda Forever | Offizieller Teaser

Zuletzt gab es aber auch immer wieder Diskussionen, man könnte sich für einen noch späteren Start im Februar entscheiden, um etwaige Kinoumsätze nicht zu torpedieren. Gut möglich, aktuell aber noch unbestätigt. In jedem Fall aber dürfte der Start von „Black Panther: Wakanda Forever“ auf Disney+ dann noch deutlich vor dem 17. Februar 2023 erfolgen. An dem Tag kommt nämlich der nächste Film des MCU ins Kino – „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“.

Zum Thema:

Früherer Streaming-Start gegen Obolus ausgeschlossen

Einen sogenannten VIP-Zugang, bei dem Kunden von Disney+ gegen Aufpreis den Film eher sehen können, wird’s aber nicht mehr geben. Dieses Werkzeug der Umsatzsteigerung kam nur vereinzelt zu Zeiten der Corona-Pandemie zum Einsatz und wird bei Disney+ nicht mehr verwendet. Wann „Black Panther: Wakanda Forever“ nun konkret bei Disney+ startet, könnten wir Ende Dezember erfahren, wenn die neuen Filme und Serien für Januar bekannt gegeben werden. Sollte der Marvel-Hit dann immer noch nicht mit dabei sein, wird’s wohl tatsächlich erst im Februar so weit sein.