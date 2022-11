Welche neuen Serien und Filme ihr im Dezember auf Disney+ findet, seht ihr hier in der Übersicht.

Unsere Empfehlungen für den Dezember

„Das Vermächtnis von Montezuma“ ist die Fortsetzung von „Das Vermächtnis der Tempelritter“ und „Das Vermächtnis des geheimen Buches“. Nicolas Cage wird in der neuen Serie zwar nicht zu sehen sein, jedoch gehört neben Lisette Olivera („Total Eclipse“, „We Need to Do Something“) auch Justin Bartha („Hangover“, „The Good Fight“) zur Hauptbesetzung, welchen man bereits in seiner Rolle als Riley Poole aus den Filmen kennt.



Im Dezember könnt ihr dazu den Horror-Mystery-Streifen „Babarian“ bei „Disney Plus“ sehen. Die Story fängt dabei denkbar generisch an: Eine Frau mietet eine Ferien-Wohnung, als sie ankommt, ist aber schon ein anderer Gast im Haus – also teilt man sich die Unterkunft für die erste Nacht. Alles was danach passiert ist aber überhaupt nicht mehr simpel und spielt gekonnt mit den Erwartungen des Zuschauers.



Mit „Encanto at the Hollywood Bowl“ erscheint dazu das Musical zum 2021er Pixar-Animationsfilm „Encanto“ im Weihnachtsmonat auf Disneys Streamingdienst.

Serien – Dezember 2022

Serie (Staffel/Miniserie) Genre

Termin Our Only Chance (MS) Drama 2.11.22 The Come Up (1) Doku 7.11.22 Between the World and Us (1) Drama 14.11.22 Boston Legal (1–5) Dramedy 14.11.22 Das Netz - Powerplay (1) Drama 14.11.22 Das Vermächtnis von Montezuma (1) Abenteuer 14.11.22 Mord im Auftrag Gottes (MS) Thriller 14.11.22 Afrikas wilde Wunderwelt (1) Doku 14.11.22 This Fool (1) Comedy 21.11.22 Die 80er: Top Ten (1) Musik 21.11.22 Mayday – Alarm im Cockpit (21) Doku 21.11.22 Tell me Lies (MS) Drama 28.11.22

Am 14. Dezember startet „Das Vermächtnis von Montezuma“ bei „Disney+“:

Das Vermächtnis von Montezuma | Offizieller Trailer (Disney+)

Filme & Specials – Dezember 2022

Film/Special

Genre (IMDb) Termin Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme Komödie (6,5) 2.12.22 Micky Maus: Donald die Weihnachtsente Animation (-) 2.12.22 Micky & Minnie: Der Weihnachtswunsch Animation (-) 2.12.22 Pentatonix: Around The World for the Holidays Musik (-) 2.12.22 The Housewife & The Shah Shocker Doku (-) 2.12.22 Bridget Jones‘ Baby Romcom (6,5) 9.12.22 Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück Animation (-) 9.12.22 Wochenend-Familie: Weihnachts-Special Komödie (-) 9.12.22 Doktorspiele Komödie (5,4) 16.12.22 Plan B Komödie (6,7) 16.12.22 Barbarian Horror (7,1) 28.12.22 Encanto at the Hollywood Bowl Musical (-) 28.12.22 The Cave Abenteuer (5,8) 30.12.22

Ab dem 28. Dezember könnt ihr „Barbarian“ bei „Disney Plus“ sehen:

Barbarian - Trailer 1 Englisch