E-Autos gegen Verbrenner – der Kampf zieht sich in Länge und ist nicht entschieden. Doch die Stromer können jetzt einen erstaunlichen Triumph auf den Straßen Europas verbuchen. Denn Diesel ziehen erstmals den Kürzeren. Dass es beim Sieg der E-Autos bleiben wird, ist allerdings zweifelhaft.

Mobility Facts

E-Autos sind auf dem Vormarsch – und lassen Diesel hinter sich

E-Autos werden europaweit immer beliebter. Das zeigt ein Blick auf die Neuzulassungen im Juni 2023, die insgesamt in der EU um 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zugelegt haben. Das teilte der europäische Herstellerverband ACEA mit (Quelle: Tagesschau).

Der Anteil reiner Stromer wächst dabei am schnellsten: An den Neuzulassungen machen BEVs aktuell 15,1 Prozent aus. Damit lassen E-Autos erstmals eine Verbrenner-Kategorie hinter sich. Mit 13,4 Prozent sind Diesel zwar nicht abgeschlagen, müssen sich aber doch deutlich geschlagen geben.

Insgesamt landen E-Autos EU-weit damit an dritter Stelle – und der Abstand nach oben ist noch immer groß. Am häufigsten werden mit 36,3 Prozent Benziner zugelassen. Hybrid-Autos folgen den Angaben des ACEA zufolge mit 24,3 Prozent. 2023 wurden bisher in der EU rund 5,4 Millionen Pkw neu zugelassen.

Probleme für Elektroautos: Sieg könnte von kurzer Dauer sein

Der Triumph von Elektroautos gegenüber Diesel-Fahrzeugen ist erstmal nur eine Momentaufnahme. Das Verhältnis könnte sich jederzeit wieder drehen – und derzeit deuten viele Zeichen daraufhin, dass BEVs vor schweren Zeiten stehen.

Ein Problem deutscher Autobauer sind auch die starken Konkurrenten aus China:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

So kommen die hohen Zulassungszahlen neuer E-Autos in Deutschland derzeit vor allem aus vollen Auftragsbüchern. Neubestellungen hingegen brechen immer mehr weg. VW etwa ergreift bereits drastische Sparmaßnahmen, intern ist davon die Rede, dass der Dachstuhl brennt.

Auch bei BMW und Mercedes stehen zwar aus den Jahren der pandemiebedingten Produktionsprobleme noch jede Menge Aufträge in den Büchern. Doch die Nachfrage bei E-Autos flaut massiv ab. Die Chancen stehen also gut, dass Diesel bald wieder vor Elektroautos landen können.