Endlich, EA! Auf diese Änderung in Ultimate Team warte ich schon seit Jahren

EA Sports FC 25 bringt im September einige neue Features auf den digitalen Rasen. Ganz besonders freue ich mich aber auf eine kleine Änderung, die mir im Ultimate-Team-Modus jede Menge Nerven sparen wird.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Machen wir uns nichts vor: EA Sports FC 25 wird sich vom Gameplay her nur unwesentlich von seinem Vorgänger unterscheiden – wahrscheinlich wird es sich in vielerlei Hinsicht einfach wieder wie ein FIFA-Spiel anfühlen, wenn man einmal das Branding in den Menüs außen vor lässt. Doch ein neues Feature in Ultimate lässt mich tatsächlich aufhorchen, denn die Änderung, bis zu 100 nicht tauschbare Spielerduplikate behalten zu können, wünsche ich mir schon seit Jahren.

EA Sports FC 25: Ultimate Team bekommt langersehntes Feature

Die perfekte Mannschaft in EA Sports FCs Ultimate Team zu bauen, ist ohnehin nicht einfach – bislang wurde es aber auch noch deutlich dadurch erschwert, dass untauschbare Duplikate nicht im Club gespeichert werden konnten. Jedes Mal, wenn ein Pack eine solche Karte enthielt, wurde ich daran gehindert, weitere Packs zu öffnen, was den Fortschritt im Spiel oftmals zum Stillstand brachte. Die Duplikate mussten überhastet vom Hof gejagt werden, dabei hätte ich sie zu einem späteren Zeitpunkt in Squad Building Challenges sehr gut gebrauchen können.

Nun bringt EA endlich die Möglichkeit ins Spiel, 100 untauschbare Duplikate im Verein zu behalten – auf diese Weise könnten SBCs deutlich einfacher werden, wenn ich hochrangige Spieler ganz einfach in der Umkleidekabine zwischenparken kann, bis ich sie benötige.

Schaut euch hier den Trailer zu EA Sports FC 25 an:

EA Sports FC 25: Official Reveal Trailer

EA verrät Release-Datum für Fußball-Hit

Inwieweit sich das neue Feature in EA Sports FC 25 tatsächlich positiv auswirken wird, muss sich natürlich noch zeigen – EA hat in der Vergangenheit nämlich schon oft guten Willen durch verklausulierte Einschränkungen zunichte gemacht. Zum Beispiel könnten die Preise für die SBCs nun wesentlich ansteigen, damit Spieler dank der Duplikate nicht zu schnell an begehrte Karten kommen.

Spätestens zum Release am 27. September 2024 werden wir mehr wissen – und können mit dem Teambuilding beginnen.

