Bei der Vorstellung des Pixel 6a hat Google bereits einen Ausblick auf das Pixel 7 und viele weitere Produkte gegeben, die das Unternehmen in naher Zukunft auf den Markt bringen will. Dass es jetzt plötzlich doch so schnell geht, dürfte selbst Google überraschen. Das Pixel 7 wurde nämlich schon bei eBay angeboten.

Google Pixel 7 schon bei eBay gelandet

Manchmal fragt man sich, wie Google so viele Fehler bei der Geheimhaltung seiner Neuentwicklungen passieren können. Schon das Pixel 6 und Pixel 6 Pro sind Monate vor der offiziellen Vorstellung in unzähligen Leaks aufgetaucht. Dem wollte Google in diesem Jahr entgegenwirken, indem man das Pixel 7 schon vorab gezeigt hat – ein halbes Jahr vorher, bevor es überhaupt vorgestellt wird. Mit so einem Fauxpas hat aber selbst Google wohl nicht gerechnet. Das Pixel 7 wurde einfach bei eBay angeboten:

Jemand hat das Google Pixel 7 schon bei eBay angeboten. (Bildquelle: eBay)

Es handelt sich dabei natürlich klar um einen Prototypen des Pixel 7, der noch nicht dem finalen Modell entsprechen dürfte. Trotzdem bekommt man so einige Details zu dem Smartphone geliefert. Beispielsweise wirken die Ränder um den Bildschirm weiterhin sehr breit. Der interne Speicher beträgt wie erwartet 128 GB und auf der Rückseite ist eine Dual-Kamera verbaut. Nichts Wildes, aber schon sehr kurios, dass so ein Prototyp des Pixel 7 überhaupt so frei verfügbar war, dass das Smartphone über eBay verkauft werden kann.

Google hat die neuen Pixel-Geräte vorab auch schon im Video gezeigt:

Google I/O 2022: Neue Pixel-Geräte vorgestellt

Google Pixel 7 mit Android 13 erst im Oktober erwartet

Bis wir das Pixel 7 und Pixel 7 Pro wirklich in den Händen halten können, werden noch fast fünf Monate vergehen. Wenn Google bei seinem Zeitplan bleibt, dann wird die Vorstellung Ende Oktober stattfinden. Das Smartphone wird dann direkt mit Android 13 erscheinen. Bis dahin dürften sicher noch weitere Informationen auftauchen.

