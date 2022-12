Uncharted gehört zu den erfolgreichsten Exklusivtiteln von Sony. Entwickler Naughty Dog hatte in der Vergangenheit allerdings angekündigt, dass das Studio die Reihe nicht fortsetzen wird. Sony hat die Abenteuer von Nathan Drake aber anscheinend noch nicht aufgegeben.

PlayStation 5 Facts

Uncharted: Ein Reboot für PS5 geplant?

Die Uncharted-Reihe wurde mit Uncharted 4: A Thief’s End und dem Spinoff Uncharted: The Lost Legacy abgeschlossen. Insgesamt verkaufte sich das Hauptspiel mehr als 16 Millionen Mal, man kann das Serien-Finale also als ziemlichen Erfolg bezeichnen. Dennoch gab Naughty Dog an, dass die Hauptreihe nach dem vierten Teil abgeschlossen ist.

Nachdem auch der Uncharted-Film ein Erfolg war, ist es nicht verwunderlich, dass Sony mit der Marke noch nicht abgeschlossen hat. Laut der Seite The Leak hat Sony bereits vor längerer Zeit das Okay zu einem Neustart bei Uncharted gegeben. Dabei soll es sich um einen kompletten Reboot für die PlayStation 5 handeln. Hier geht es dann entweder mit den Abenteuern von Nathan Drake weiter, oder es wird ein ganz neuer Charakter vorgestellt (Quelle: The Leak).

Kürzlich erschien übrigens die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für den PC:

Trailer für die Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Neues Uncharted wohl nicht von Naughty Dog

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn ein neues Spiel wäre wohl nicht von Naughty Dog. Das Team soll allerdings nicht komplett wegfallen, sondern könnte das neue Studio bei der Entwicklung unterstützen.

Offizielle Stellungnahmen gibt es bisher nicht, doch eine Stellenausschreibung aus dem Oktober 2022 könnte ein Hinweis sein. Gesucht werde ein Praktikant für Spieldesign für das neue PlayStation-Studio in San Diego. Man würde dort „gemeinsam mit Naughty Dog ein aufregendes neues Projekt in einem beliebten Franchise entwickeln“ (Quelle: VGC).

Ob diese Stellenausschreibung tatsächlich mit einem neuen Uncharted-Spiel zusammenhängt, ist nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.