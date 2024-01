Für Xiaomi-Handys: Diesen Geheimcode müsst ihr kennen

Xiaomi-Smartphones sind extrem beliebt und die Software verrät bereits viele Details über die Handys. Doch die Hersteller möchten oft nicht, dass ihr wirklich alles über den Zustand des Geräts wisst. Dafür gibt es Geheimcodes wie diesen, mit dem ihr die verborgenen Informationen trotzdem seht. Im Video zeigen wir euch, was ihr damit alles auslesen könnt.

Xiaomi-Handy: Akkuzustand auslesen

Wenn ihr ein Xiaomi-Handy besitzt oder ein gebrauchtes Gerät kaufen wollt, fragt ihr euch sicher auch, wie gut der Akku noch ist. Um das herauszufinden, müsst ihr nicht unbedingt zusätzliche Apps installieren, sondern könnt einen USSD-Code verwenden, den ihr einfach in die Telefon-App eingebt. Dieser lautet für die Informationen zum Akku auf Xiaomi-Handys: *#*#6485#*#*.

Ich habe das beim Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ (Test) ausprobiert und folgendes zu sehen bekommen:

Akku-Informationen vom Xiaomi Redmi Note 11 Pro+. (Bildquelle: GIGA)

Hinter den kryptischen Bezeichnungen verstecken sich interessante Informationen. So könnt ihr bei MB_06 sehen, wie es um euren Akku steht. Ist dort „Good“ zu lesen, ist der Akku in Ordnung und ihr müsst euch keine Sorgen machen. MB_00 zeigt den aktuellen Ladezustand an. In dem Fall 21 Prozent. Bei einigen Xiaomi-Smartphones tauchen noch mehr Informationen auf, die ich aber nicht sehen konnte. Bei MF_02 werden die gesamten Ladezyklen angezeigt. MF_06 zeigt zudem die Kapazität des Akkus an, als er neu war.

Für euch ist aber im Grunde nur MB_06 wichtig und wenn es bei euch angezeigt wird, dann noch MF_02. So könnt ihr euch über den Akku eures Xiaomi-Smartphones informieren.

Mehr Informationen zum Akku per App

Reichen euch die Informationen nicht, die ihr mit diesem Geheimcode auslesen könnt, dann solltet ihr die Android-App Accu​Battery installieren:

Accu​Battery Digibites

Damit erhaltet ihr noch mehr Details und könnt euch detaillierter über den Zustand eures Smartphone-Akkus informieren. Besonders bei älteren Geräten ist das nützlich. Ist der Akku nämlich zu schwach, dann könnte sich ein Austausch lohnen und ihr haucht so eurem Handy neues Leben ein.

