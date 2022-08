Samsung wird schon in Kürze mit der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro zwei neue Smartwatches enthüllen. Vorab sind schon viele Details zur Ausstattung und zum neuen Design aufgetaucht. Jetzt wurde kurz vor der Präsentation ein Detail enthüllt, das viele Smartwatch-Fans sicher freuen wird. Es geht um die Ladgeschwindigkeit der neuen Uhren.

Samsung Galaxy Watch 5 lädt schneller

Samsung hat mit der Galaxy Watch 4 einen kompletten Neuanfang gewagt. Mit der Galaxy Watch 5 geht Samsung den nächsten Schritt und will dort mit einem Pro-Modell mehr Menschen ansprechen. Wie jetzt bekannt wurde, soll ein Nachteil der Vorgänger beseitigt werden. Samsung integriert bei der Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro nämlich eine Schnellladefunktion. Genau wie bei den Smartphones könnt ihr die neuen Uhren dann in kürzerer Zeit aufladen:

Bei Twitter hat ein Leaker Bilder der neuen Ladestation veröffentlich und erwähnt, dass diese 10 Watt unterstützt. Damit sollen die neuen Uhren in 30 Minuten zu 45 Prozent aufgeladen sein. Das ist zwar schneller als bei der Galaxy Watch 4, doch vermutlich noch langsamer als bei der Apple Watch 7. Diese lädt nämlich in 45 Minuten bis zu 80 Prozent auf. Wäre die Samsung-Uhr schneller beim Laden, hätte man auch den Wert bis 80 Prozent angegeben.

So oder so ist die Entwicklung aber positiv, denn die langsame Ladegeschwindigkeit der alten Smartwatches ist schon ein Nachteil. Bei mir kommt es zum Beispiel immer wieder vor, dass ich schnell zum Sport möchte, die Uhr aber nicht mehr genug Akkulaufzeit hat. Eine Schnellladefunktion ist also ein großer Vorteil. Der neue Lader hat zudem einen USB-C-Stecker. Beim Vorgänger ist es noch ein USB-A-Stecker, wie ich beim Test der Galaxy Watch 4 Classic kritisiert habe. Ihr braucht also zukünftig nicht mehr zwei unterschiedliche Netzteile mit USB C und A, wenn ihr ein modernes Samsung-Handy und eine Smartwatch besitzt.

Zum Vergleich die aktuellen Samsung-Smartwatches:

Samsung-Event steht an

Spätestens am 10. August 2022 werden wir erfahren, ob die Details zur Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro korrekt sind. Die Erwartungen sind hoch, besonders beim Premium-Pro-Modell.

