Smartphones erhalten immer mehr Funktionen, die vorher nur in spezieller Software für Profis vorhanden war. In den Galaxy-S23-Handys steckt genau so ein neues Feature, das laut neuesten Informationen auch für viele ältere Modelle zur Verfügung gestellt wird. Ihr müsst also nicht direkt ein neues Smartphone kaufen.

Ältere Samsung-Modelle erhalten Galaxy-S23-Feature

Samsung hat mit den Galaxy-S23-Smartphones eine neue Funktion in der Galerie-App eingeführt. Mit der „Image Clipper“-Funktion können Objekte ganz einfach freigestellt werden. Wenn ihr also beispielsweise nur eure Katze ausschneiden und den Hintergrund loswerden wollt, ist das damit möglich. Die zuerst exklusiv nur auf den neuen Smartphones erhältliche Funktion soll bald auch auf ältere Modelle kommen:

Schon mit dem April-Updates werden die Galaxy-S21- und Galaxy-S22-Smartphones das neue Galaxy-S23-Feature erhalten. Gemeint sind dabei alle Auskoppelungen, also auch das jeweilige Plus- und Ultra-Modell. Ihr könnt dann auch mit den älteren Flaggschiffen Bilder noch besser bearbeiten und Objekte ausschneiden. Damit werden die Smartphone noch mächtiger und können mehr leisten.

Unklar ist aktuell, ob die anderen Modelle wie die Falt-Handys oder die Android-Tablets auch das Feature bekommen. Besonders alle Geräte, die mit einem Stift bedient werden können, würden sich anbieten, denn da wird man durchaus gut mit der Bildbearbeitung gut zurechtkommen. Doch das erfahren wir wohl erst, wenn die April-Updates für mehr Geräte wirklich ausgerollt werden.

Samsung-Handys müssen April-Update installieren

Wenn ihr ein Samsung-Smartphone besitzt, dann solltet ihr das Software-Update sofort installieren, wenn es euch angeboten wird. Erst mit dem April-Update wird nämlich eine kritische Sicherheitslücke geschlossen, mit der Angreifer euer Handy ganz einfach übernehmen können. Dazu brauchen dieser nur eure Telefonnummer.

