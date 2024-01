Google hält die Hand auf: Cleveres Tool wird noch besser – kostet dafür Geld

Google will seinen ChatGPT-Konkurrenten Bard aufrüsten: Mit „Bard Advanced“ steht Berichten zufolge eine Premium-Version des KI-Dienstes in den Startlöchern. Diese soll exklusiv für Abonnenten von Google One zur Verfügung stehen – und damit kostenpflichtig sein.

„Bard Advanced“: Google arbeitet an Premium-Version

Google hat sich anscheinend ChatGPT zum Vorbild genommen und will eine kostenpflichtige Variante seines KI-Chatbos Bard einführen. Im Gegensatz zur aktuellen Version, die auf Gemini Pro basiert, soll „Bard Advanced“ vom überlegenen Gemini-Ultra-Modell angetrieben werden. Dieses Upgrade verspricht höhere mathematische und logische Fähigkeiten.

Um die erweiterte Variante von Bard nutzen zu können, soll Berichten zufolge ein Abonnement von Google One Voraussetzung sein (Quelle: Dylan Roussel bei Twitter/X). Möglicherweise erhalten bestehende Abonnenten einen oder mehrere Monate gratis. Wer mehr will, muss dann wahrscheinlich bezahlen. Wie hoch der Betrag sein wird, ist noch nicht bekannt. Der Konkurrent OpenAI, der hinter dem Chatbot ChatGPT steht, verlangt für seine Premium-Version 20 US-Dollar im Monat (etwa 18 Euro).

Um Nutzern „Bard Advanced“ schmackhaft zu machen, soll Google noch an einer Funktion mit dem Codenamen Motoko arbeiten. Diese soll es ermöglichen, ähnlich wie bei ChatGPT eigene Bots zu erstellen. Außerdem könnte eine neue „Power Up“-Funktion eingeführt werden, bei der Bard selbst Tipps gibt, wie man besser mit Bard kommunizieren kann.

Das leistet Google Bard heute schon:

Bard Premium: Google hält sich bedeckt

Eine offizielle Bestätigung von Google zur Premium-Variante von Bard steht noch aus. Wann und zu welchem Preis sie eingeführt wird, ist ebenfalls noch unklar. Sicher ist, dass Google intensiv daran arbeitet, seinen Chatbot zu verbessern, um mit Konkurrenten wie ChatGPT und Microsoft Copilot Schritt halten zu können. „Bard Advanced“ könnte der nächste große Meilenstein in dieser Entwicklung sein.

