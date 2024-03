Google Maps: Nützliches Feature bringt euch schneller ans Ziel

Google Maps will die Navigation am Zielort noch einfacher machen. Deshalb testet Google gerade eine neue Funktion, bei der die Eingänge von Gebäuden auf der Karte angezeigt werden. So kommen Nutzer schneller ans Ziel und verirren sich seltener in unbekannten Städten.

Google Maps zeigt Gebäudeeingänge an

Google Maps steht kurz vor der Einführung einer neuen Navigationshilfe. Sie könnte vor allem in unbekannten Städten nützlich sein. Auf der Karte werden neue Symbole eingeblendet, die die genauen Zugänge zu bestimmten Gebäuden anzeigen. Diese werden allerdings erst sichtbar, wenn man in Google Maps einen bestimmten Ort auswählt und in die Kartenansicht hineinzoomt. Die Verfügbarkeit dieser Symbole ist derzeit noch begrenzt und nicht flächendeckend umgesetzt.

Die Symbole für die Eingänge erscheinen als weiße Kreise mit einem Pfeil darin. In der derzeit laufenden Testphase sind unter anderem einige Gebäude in Berlin mit den Kreisen ausgestattet. Auch New York City, Las Vegas und San Francisco sind offenbar Teil des Tests. In einigen kleineren Städten sollen die Kreise teilweise auch schon zu sehen sein.

In der aktuellen Version 11.17.0101 von Google Maps sind die Symbole für Gebäudeeingänge in einigen Städten schon öffentlich sichtbar. Bei kleineren Gebäuden lässt die Genauigkeit der Eingangsanzeige allerdings etwas zu wünschen übrig (Quelle: Android Police).

Tipps und Tricks rund um Google Maps seht ihr im Video:

Google Maps: Neue Funktion von Bahnhöfen inspiriert

Die Inspiration für das neue Feature könnte von der ebenfalls kürzlich eingeführten Anzeige von Ein- und Ausgängen in manchen Bahnhöfen stammen. In ausgewählten Städten zeigt Google Maps diese bereits an, was vor allem bei größeren Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen von Vorteil sein kann.

In Städten wie Tokio geht Google Maps sogar noch einen Schritt weiter und zeigt den Fahrgästen an, welchen Waggon sie am besten nutzen sollten, um beim Umsteigen in eine andere U-Bahn weniger laufen zu müssen.