Xiaomi wird in Kürze zwei neue Top-Smartphones und gleichzeitig auch die neue Oberfläche MIUI 14 enthüllen. Diese wird das chinesische Unternehmen aber nicht nur auf neue Smartphones bringen, sondern laut neuesten Informationen auch ältere Modelle aufwerten.

Xiaomi bringt MIUI 14 auf ältere Smartphones

Xiaomi stellt in Kürze mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro neue Top-Smartphones vor, die nicht nur mit Android 13, sondern auch mit MIUI 14 ausgestattet sind. Die neue Oberfläche soll für so einige Neuerungen sorgen, darunter auch eine deutliche Reduzierung der Bloatware und Werbung. Die Smartphones sollen mit der stark angepassten Oberfläche zudem schneller laufen. Doch nicht nur neuere Handys werden MIUI 14 als Update bekommen, sondern laut neuesten Informationen auch das Xiaomi 10, das vor fast drei Jahren vorgestellt wurde (Quelle: GizChina). Eigentlich wäre es schon raus, doch damit könnte das ehemalige Top-Smartphone wieder ordentlich aufgefrischt werden.

Im Gegensatz zur Oberfläche von Samsung ist MIUI von Xiaomi nämlich nicht an eine Android-Version gebunden. Xiaomi kann die Software also auch für Smartphones anbieten, die kein Android 13 erhalten und noch mit Android 12 laufen. Entsprechend ist Xiaomi deutlich freier in der Möglichkeit, unabhängig vom großen Android-Upgrade einfach eine neue Oberfläche mit Neuerungen bereitzustellen. Besonders ältere Handys haben dadurch schon in den letzten Jahren genau von dieser Strategie profitiert, auch wenn sie teilweise mit älteren Android-Versionen ausgestattet waren.

Xiaomi 13 wird bald vorgestellt

Das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro werden nach einer ersten Verzögerung am 11. Dezember 2022 offiziell vorgestellt. Dort wird MIUI 14 dann auch offiziell vorgestellt, wo wir dann nicht nur erfahren, welche neuen Features es gibt, sondern auch, ob die Software wirklich auf ältere Modelle kommt. Die Informationen werden zunächst nur für China gelten, doch meist decken sich die Angaben mit den Vorstellungen in Europa.

