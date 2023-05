HP hat ein fehlerhaftes Firmware-Update verteilt. Besitzer können ihre Drucker nicht mehr verwenden, stattdessen wird nur noch ein blauer Bildschirm mitsamt Fehlercode angezeigt. HP arbeitet an einer Lösung. Kunden müssen sich weiter gedulden.

HP: Firmware-Update legt Drucker lahm

Einige Besitzer von HP-Druckern können ihre Geräte derzeit nicht verwenden. Ein Software-Update, das der Konzern seit Anfang Mai 2023 weltweit verteilt, hat sich als fehlerhaft herausgestellt. Kunden sehen nur noch einen gänzlich blauen Bildschirm und den Fehlercode 83C0000B. Teils kann nicht mal mehr auf das Service-Menü der Drucker zugegriffen werden.

HP zufolge ist eine „begrenzte Anzahl von Druckern der Serien HP OfficeJet Pro 9020e und HP OfficeJet 8010e“ von dem Problem betroffen. Kunden wird empfohlen, sich mit dem Support in Verbindung zu setzen. Eine Lösung des Problems ist dort aber nicht zu erwarten, wie betroffene HP-Kunden schreiben.

Bei den Modellen mit fehlerhafter Firmware handelt es sich vorwiegend um Versionen des HP OfficeJet 9020, darunter der HP OfficeJet Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 9020e All-in-One und Pro 9025e All-in-One. Zudem ist anscheinend auch der OfficeJet 8010e nach dem Update der Drucker-Software außer Gefecht gesetzt (Quelle: Bleeping Computer).

HP gibt an, dass mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet wird. Wann Kunden mit einer Behebung des Problems rechnen können, gibt HP nicht an. Die fehlerhafte Firmware dürfte in nächster Zeit von einem weiteren Update überschrieben werden. Erst dann werden Kunden wieder drucken können.

HP-Updates erneut in der Kritik

Auch wenn es sich bei dem jetzigen Problem sicher um ein Versehen handelt, ist der Hersteller in der Vergangenheit bereits mit als negativ empfundenen Updates aufgefallen. Anfang dieses Jahres verteilte HP Updates, die Drucker daran hinderten, Tintenkartuschen von Drittanbietern zu akzeptieren. In Deutschland stört sich die Stiftung Warentest zudem am App- und Nutzerkonto-Zwang bei HP-Druckern.

