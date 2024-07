Huawei fliegt raus: Deutschland zieht 2026 den Stecker

Für Huawei lief es in letzter Zeit wieder sehr gut. Das chinesische Unternehmen steht zwar unter einem US-Bann, konnte viele Technologien aber selbst entwickeln und ist unbeirrt auf dem Markt für Endkunden, aber auch für die Infrastruktur aktiv. Das ändert sich in Deutschland im Jahr 2026.

Deutschland entfernt Huawei aus den 5G-Netzen

Mobilfunktechnik von Huawei steht seit dem US-Bann 2019 in vielen Ländern auf der Abschussliste. 5G-Komponenten werden ausgebaut und durch lokale Hersteller ersetzt. In Deutschland hatte Huawei bisher nichts zu befürchten, konnte doch bisher keine echte Gefahr oder Sicherheitslücke nachgewiesen werden. Das ändert sich laut den Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung jetzt (Quelle: MDR). Deutschland trennt sich schon 2026 von Huawei-Komponenten im 5G-Netz.

Regierungsvertreter und Mobilfunkanbieter haben laut neuesten Informationen in dieser Woche beschlossen, dass zunächst im Jahr 2026 chinesische Hardware aus dem Kernnetz der 5G-Netze entfernt wird. Betroffen ist dabei nicht nur Huawei, sondern auch ZTE. Beide chinesische Hersteller werden in deutschen Netzen verbaut. Huawei steht durch den US-Bann aber mehr im Fokus. Bei den Kernnetzen handelt es sich um die zentralen 5G-Rechenzentren, wo die meisten Daten zusammenkommen.

Im zweiten Schritt soll bis 2029 das gesamte 5G-Netz in Deutschland von chinesischer Hardware befreit werden. Dazu zählen laut dem MDR beispielsweise Funkmasten. Um den Übergang zu erleichtern, sollen Vorkehrungen für eine offene Schnittstelle getroffen werden, sodass Hardware von unterschiedlichen Herstellern verbaut werden kann und diese miteinander kommunizieren können. In Kürze sollen die Details schriftlich festgehalten und veröffentlicht werden.

Wieso jetzt doch ein Deutschland-Bann für Huawei?

Laut dem MDR besteht die Angst vor einer chinesischen Marktmacht. Es gibt kein Verbot von chinesischer Hardware, aber in den kommenden Jahren starke Einschränkungen. Sollte es zu einem Konflikt mit China kommen, besteht die Sorge in der Regierung, dass dadurch das Mobilfunknetz in Deutschland beeinträchtigt werden könnte – so die Quelle. Huawei selbst hat die Sicherheitsbedenken immer zurückgewiesen.

