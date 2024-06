Huawei hat altes Top-Handy nicht vergessen: Neues Software-Update ist da

Huawei-Handys sind in Deutschland zwar nicht mehr so verbreitet wie früher, doch das chinesische Unternehmen hat die noch genutzten Geräte nicht vergessen. Immer wieder überrascht Huawei mit neuen Updates – dieses Mal für das ältere P40 Pro. Das Smartphone wird in Deutschland auf einen aktuelleren Stand gebracht. Mit Samsung mithalten kann Huawei aber nicht.

Huawei verteilt neues Software-Update für P40 Pro

Huawei hat das P40 Pro (Test) zwar schon vor über 4 Jahren offiziell vorgestellt, das heißt aber noch lange nicht, dass das Smartphone vergessen ist. Aktuell wird für das ehemalige Top-Modell in Deutschland ein Software-Update verteilt, das es auf den Stand von April 2024 bringen. Das Software-Update ist knapp unter 400 MB groß und schließt mehrere Sicherheitslücken (Quelle: HuaweiCentral). Darunter sind auch drei kritische Sicherheitslücken. Ihr solltet die neue Version also so schnell wie möglich installieren, wenn sie euch angeboten wird.

Ganz auf den neuesten Stand bringt Huawei das alte P40 Pro damit aber nicht. Konkurrenten wie Samsung verteilen selbst für alte Handys gerade das Juni-Update. Dort wurden sehr viele Sicherheitslücken geschlossen, die auch die Huawei-Handys betreffen dürften. Trotzdem ist es löblich, dass Huawei für so ein altes Handy überhaupt noch ein Software-Update veröffentlicht hat, auch wenn es nicht der neuesten Version entspricht.

Wenn ihr in Erinnerungen schwelgen wollt, könnt ihr euch unseren Test vom Huawei P40 Pro anschauen:

Huawei P40 Pro im Test: Macht das so noch Sinn?

auf YouTube

Huawei hat sich von Android verabschiedet

Für Huawei dürfte es in nächster Zeit generell ziemlich umständlich werden, alle Handys die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. In Europa bietet Huawei die Geräte mit EMUI auf Basis von Android an. Dann gibt es in China noch HarmonyOS auf Basis von Android, das übergangsweise entwickelt wurde. Mit HarmonyOS Next wurde jetzt aber das neue Betriebssystem ohne Android veröffentlicht. Huawei muss seine Geräte also mit drei Betriebssystemen auf dem neuesten Stand halten. Bis sich die Android-freie Version komplett durchsetzt, dürfte es noch einige Jahre dauern. Es bleibt also abzuwarten, wie gut die Update-Versorgung in Zukunft dann noch ist.

