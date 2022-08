Mit diesem Andrang dürfte selbst Xiaomi nicht gerechnet haben. In nur 5 Minuten wurde das neueste Smartphone der Chinesen komplett ausverkauft. Eine wichtige Frage bleibt aber unbeantwortet.

Der Markt der Falt-Smartphones ist fest in der Hand von Samsung – zumindest in Europa. In China allerdings hat der Branchenführer starke Konkurrenz in Form von Oppo und auch Xiaomi. Nur einen Tag, nachdem Samsung mit dem Fold 4 und Flip 4 die neueste Generation seiner Falt-Handys vorgestellt hat, zog Xiaomi nach und präsentierte das Mix Fold 2. Bei Käufern in der Volksrepublik scheint Xiaomi damit voll ins Schwarze getroffen zu haben.

Mix Fold 2: Xiaomis Falt-Smartphone in 5 Minuten ausverkauft

Das Xiaomi Mix Fold 2 macht vieles besser als das Samsung Galaxy Z Fold 4. (Bildquelle: Xiaomi)

Es dauerte lediglich 5 Minuten, bis das Mix Fold 2 komplett ausverkauft war (Quelle: Gizmochina). Xiaomis Falt-Handy macht vieles anders als der große Samsung-Konkurrent und in den Augen der chinesischen Smartphone-Käufer wohl auch einiges besser. Unklar ist allerdings, wie viele Geräte des Mix Fold 2 bei Xiaomi überhaupt auf Lager waren. Schließlich ist eine kleine Stückzahl schneller ausverkauft als eine große.

Im Vergleich zum Galaxy Z Fold 4 besticht Xiaomis neuestes Falt-Handy vor allem durch sein Scharnier. Das ermöglicht es, das Mix Fold 2 ohne Spalt zuzuklappen. Mit 11,2 mm im zugeklappten Zustand ist es außerdem spürbar dünner als das Samsung-Smartphone, das auf 15,8 mm kommt. Mit umgerechnet 1.300 Euro ist es auch günstiger als das Galaxy Z Fold 4, das bei rund 1.800 Euro beginnt.

Xiaomi Mix Fold 2: Design des neuen Falt-Handys

Bezahlbare Alternative zum Galaxy Z Fold 4 gesucht

Bisher ist das Xiaomi Mix Fold 2 nur in China erhältlich. In Europa braucht Samsung das schlanke Falt-Handy also nicht zu fürchten. Trotzdem sollten es sich die Südkoreaner auf ihrem Falt-Smartphone-Thron nicht zu gemütlich machen. Der Erfolg des Mix Fold 2 zeigt deutlich, dass sich die Verbraucher nach bezahlbaren Alternativen zum Galaxy Z Fold 4 sehnen. Über kurz oder lang wird die Konkurrenz dieses Angebot bedienen.