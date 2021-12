In circa 9 Monaten wird uns Apple aller Wahrscheinlichkeit nach neben dem iPhone 14 auch die passenden Pro-Modelle präsentieren. Bis dahin möchte der Hersteller dann seinen derzeitigen „Rückstand“ in zwei wichtigen Punkten zur Android-Konkurrenz aufgeholt haben.

iPhone 14 Pro mit 8GB RAM und 48 Megapixel-Kamera

Wer allein die technischen Daten des iPhone 13 Pro (Max) mit der Android-Konkurrenz von Xiaomi, Samsung und Co. vergleicht, der kommt nicht umhin, einen gewissen Rückstand zu verzeichnen. Setzten die Android-Boliden nämlich auf massig Arbeitsspeicher und Kameras mit einer im Vergleich vielfachen Anzahl von Millionen Pixeln, begnügt sich Apples Top-Smartphone mit bescheidenen 6 GB RAM und 12 Megapixel. Dies soll sich im nächsten Jahr ändern.

Zu diesem Schluss kommt der Experte Jeff Pu. Der sagt für das kommende iPhone 14 Pro diesbezüglich Verbesserungen voraus. So sollen die Profi-Modelle in Zukunft über 8 GB Arbeitsspeicher und eine ebenso verbesserte Kamera verfügen. Letztere bietet dann volle 48 Megapixel im Weitwinkelbereich, im Ultraweit- und Tele-Bereich bleibt es hingegen bei 12 Megapixel (Quelle: MacRumors).

Apple vs. Android: Aufholjagd auf dem Papier

Mit derartigen Werten holt Apple also zur Android-Konkurrenz auf, doch ist dies auch unbedingt nötig? Es ist ein offenes Geheimnis, Apple ist Effizienzmeister. Bisher ist es doch so, die Android-Konkurrenz ist schlichtweg gezwungen, mehr RAM zu verwenden, um so eine vergleichbare Performance wie das iPhone zu bieten. Und selbst dann triumphiert Apples Handy noch immer, obwohl auf dem Papier weniger Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Und auch bei der Kamera entscheidet die eigentliche Optik und heutzutage die Software (Stichpunkt: Künstliche Intelligenz) mehr über ein gutes Bild als die pure Anzahl der Bildpunkte.

Apples Aufholjagd ist demnach „nett“, aber nicht unbedingt zwingend notwendig vom heutigen Blickpunkt betrachtet. In jedem Fall erscheinen beide Punkte plausibel und wurden teils von anderen Experten schon erwähnt.

Weitere Aussagen von Jeff Pu sind dagegen eher verwirrend und sollten mit Skepsis betrachtet werden. So erwartet er auch für die normalen Versionen des iPhone 14 Bildschirme mit 120 Hz, Display-Experte Ross Young sieht dies anders. Der gut informierte Insider widersprach kürzlich dieser Annahme. Zudem sagt Pu eine Speichergröße von nur 64 GB fürs Standardmodell voraus. Was dann doch eher unwahrscheinlich ist, immerhin gibt's schon jetzt 128 GB beim iPhone 13. Ein Rückschritt ist hier wohl eher nicht zu erwarten.