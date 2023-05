Nachdem fast alles zum kommenden iPhone 15 gesagt wurde, richtet sich der Fokus der Gerüchteküche vermehrt aufs iPhone 16. Bei dem will Apple im nächsten Jahr ein altbekanntes Designelement aus vergangenen Tagen erneut aufleben lassen – Recycling ist angesagt.

Apple Facts

Werfen wir einen Blick auf die Rückseite des aktuellen iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Die beiden Kameralinsen sind dort, wie auch schon beim iPhone 13 diagonal angeordnet. Auch mit dem künftigen iPhone 15 wird sich dies nicht ändern.

iPhone 16: Kameralayout wie beim iPhone 12

Ein aktueller Bericht vom Twitter-Account „@URedditor“ verspricht jedoch eine Änderung dieses Layouts fürs kommende iPhone 16. Im Herbst 2024 sollen bei diesem Modell nämlich die beiden Linsen untereinander, also in einem vertikalen Layout angeordnet sein (Quelle: MacRumors). Kommt euch bekannt vor? Ihr irrt nicht, denn Apple verwendete diese klassische Anordnung bereits seit dem iPhone XS bis hin zum iPhone 12.

Apple greift auf ein altbekanntes Design zurück. Doch warum? Darüber lässt sich nur spekulieren. Der Leaker hat dazu eine Annahme. Ihm zufolge sorgt diese Änderung dafür, dass das Gerät „sofort als das neueste Modell erkennbar“ ist. Schon etwas kurios, denn die Kameraanordnung würde ja eher für ein älteres iPhone-Modell sprechen.

Zuletzt verwendete Apple diese Kamera-Anordnung beim iPhone 12:

Apples Spot zum iPhone 12

Allerdings kommt es wohl in dem Fall auf die Kombination mit anderen Designaspekten wie dem „Dynamic Island“ und dem USB-C-Anschluss an. Die werden zwar so schon fürs iPhone 15 erwartet, aber eben nicht in Kombination mit einer vertikalen Linsenanordnung. Diese Zusammenstellung wäre in der Tat neu.

Es darf übrigens davon ausgegangen werden, dass neben dem iPhone 16 auch das iPhone 16 Plus das neue, wenngleich altbekannte Linsen-Layout erhält.

Pro-Modelle wachsen

Im wahrsten Sinne größere Änderungen erwarten die Nutzer indes beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Die teueren Profi-Varianten sollen nämlich größere Displays mit 6,3 und 6,9 Zoll spendiert bekommen. Eine Neuerung, die den regulären Modellen des iPhone 16 verwehrt bleibt.

Ergo: Es bleibt bei den Bildschirmen in 6,1 und 6,7 Zoll.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.