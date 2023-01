Der chinesische Smart-TV-Hersteller Konka wagt den Schritt nach Europa. Den Anfang machen zwei OLED-Modelle, die bald schon in Deutschland und weiteren Ländern zu haben sein werden. Eine erste Lieferung Richtung Europa ist schon unterwegs.

Konka greift mit OLED-TVs in Europa an

In Deutschland ist Konka noch ziemlich unbekannt, doch das dürfte sich bald ändern. Der seit dem Jahr 1980 bestehende TV-Hersteller hat nun offiziell angekündigt, bald auch den europäischen Markt bedienen zu wollen. Konkret sollen zu Beginn zwei OLED-Modelle der 812-Serie angeboten werden, die auf eine Bilddiagonale von 55 und 65 Zoll kommen.

Konka zufolge befindet sich eine erste Lieferung von immerhin 3.000 Fernsehern bereits auf dem Weg nach Europa. In welchen Ländern die erste Fuhre in den Verkauf gegeben werden soll, hat der Hersteller noch nicht erklärt. Auch darüber hinaus bleiben manche wichtige Details ungeklärt. Wie viel die OLED-TVs kosten, hat Konka bislang nicht erläutert.

Zu den technischen Spezifikationen der beiden OLED-Modelle ist bislang nur bekannt, dass sie über eine 4K-Auflösung und HDR10-Unterstützung verfügen. 8,3 Millionen selbstleuchtende Pixel sind mit dabei. Das verbaute OLED-Panel stammt vom Partner LG aus Südkorea. Konka verspricht nicht weniger als eine „spektakuläre Bildqualität“ bei seinem „ultraschlanken TV-Gerät“ (Quelle: Konka).

Dem Hersteller zufolge sollen in Europa – anders als in China – nur High-End-Fernseher in das Portfolio aufgenommen werden. In der Mitteilung zum Markteintritt heißt es zudem etwas überraschend, dass man sich nicht über ausgesprochen günstige Preise definieren möchte. Von OLED-Schnäppchen ist also weniger auszugehen.

Konka: Breites Produktportfolio geplant

Bei Fernsehern will es Konka nicht belassen. Eigenen Angaben zufolge sollen in Zukunft auch Küchengeräte und „intelligente LED-Produkte“ in Europa angeboten werden. Welche das genau sein werden, hat der Hersteller noch nicht verraten.