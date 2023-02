Fans können ab sofort die Tage, Wochen beziehungsweise Monate herunterzählen. Netflix hat im neuesten Teaser-Trailer nämlich verraten, wann das lang erwartet Spin-off, also der Ableger zu „Haus des Geldes“ endlich startet. Die schlechte Nachricht: Es dauert noch ein wenig. Die gute Nachricht: Im Mittelpunkt steht ein beliebter Charakter der ursprünglichen Serie.

Haus des Geldes: Ableger von Netflix angekündigt

„Haus des Geldes“ (im spanischen Original „La casa de papel“) gehört zu den erfolgreichsten internationalen Netflix-Serien und sorgte weltweit für Furore und Spannung. Doch im Dezember 2021 war dann Schluss und der Streaming-Hit bekam ein würdiges Ende nach der 5. Staffel verpasst – bei Netflix-Produktionen ja keine Selbstverständlichkeit. Mit dem koreanischen Ableger versuchte der Streaming-Anbieter dann im letzten Jahr den Erfolg zu wiederholen und scheiterte. Es reicht eben nicht, die ursprüngliche Geschichte einfach nach Korea zu verlegen und nochmals zu erzählen.

Aus einem ganz anderen Holz ist da schon der eigentliche Ableger „Berlin“ geschnitzt. Wie der Name suggeriert, steht im Mittelpunkt nicht etwa die Stadt, sondern der Gauner mit dem gleichnamigen Codenamen, bürgerlich als Andrés de Fonollosa bekannt. Erneut gespielt wird der von Pedro Alonso. Wer „Haus des Geldes“ kennt, weiß schon jetzt, dass es sich bei „Berlin“ um ein sogenanntes Prequel handeln muss, also einen Serienableger, der vor den eigentlichen Ereignissen der originalen Serie spielt. Keine Fortsetzung im klassischen Sinne also.

Der neue Teaser-Trailer zu Haus des Geldes – Berlin:

Berlin Startankündigung Netflix

Berlin zieht es nach Paris

Zur Handlung ist nicht viel bekannt, Netflix verrät bisher nur: „Ein neuer Raubüberfall in der Stadt der Liebe.“ Ergo: Berlin und seine Komplizen Keila, Cameron, Damien, Roi und Bruce verschlägt es nach Paris. Doch wie lange müssen wir denn nun noch auf den neuen Ableger von „Haus des Geldes“ warten? Beim genauen Datum legt sich Netflix noch nicht fest, sehr wohl aber beim Monat. Demnach müssen wir uns noch bis Dezember 2023 gedulden. „Berlin“ wird also eine schöne Adventsbescherung.

Cooler Tipp:

Da mit Álex Pina und Esther Martínez Lobato die kreativen Köpfe des Originals auch für „Berlin“ verantwortlich zeichnen, dürfen wir wohl hochkarätige und kriminell gute Unterhaltung erwarten. Nur etwas Geduld bis zum großen Coup müssen wir dann doch noch aufbringen.

