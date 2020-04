Dank einer Kollaboration von Nintendo und Lego können Fans bald ihre eigenen Super Mario-Spiellevel auf den Zimmerböden oder Tischen bauen. Jetzt ist bekannt, wann das Starter-Set und die geplanten Erweiterungen erscheinen.

LEGO veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Nintendo ein Set, mit dem man interaktive Spiellevel in den eigenen vier Wänden nachbauen und eine physische Mario-Figur in den Händen halten kann. Wenn man mit ihr interagiert, Münzen einsammelt und das Level bestreitet, ertönen die typischen Super Mario-Klänge.

Zum Einstieg benötigt man das Starterset Abenteuer mit Mario. Es enthält die interaktive LEGO Mario-Figur sowie sieben Aktionssteine, auf die die Figur mittels integrierter Digitalfeatures reagiert. Neben dem Starterset kündigte LEGO zwei Erweiterungssets an.

Das komplette Produktsortiment ist ab dem 1. August 2020 im Handel erhältlich und kann bereits vorbestellt werden.

Originalbeitrag vom 15. März 2020 um 10:05 Uhr:

LEGO trifft auf Super Mario – Das Ergebnis ist kein neues Videospiel

LEGO und Nintendo haben eine neue Zusammenarbeit angekündigt. Spekulationen über das Endprodukt häuften sich und während die meisten auf ein neues LEGO-Videospiel hofften, entpuppte es sich als eine innovative Spielzeugwelt mit zahlreichen Details und Soundeffekten.

Dank Mario Maker könnt ihr bereits im Videospiel eure eigenen Level zusammenbauen. Doch selbst in die Hand nehmen und erbauen, stellt sicher eine gelungene Abwechslung dar. Dank LEGO könnt ihr in Kürze ganze Level aus dem Kultspiel Super Mario auch in der realen Welt aufbauen, bespielen und erleben.

„Wir freuen uns sehr darauf, Mario durch interaktives und soziales LEGO-Spiel in die physische Welt zu bringen. Mit dieser Erfahrung werden wir Millionen von Kindern, die Mario lieben, dabei helfen, sich auf eine völlig neue Art und Weise zu engagieren und zu spielen, wobei sie die Kontrolle über das Erstellen und Spielen von Spielen mit ihrer Lieblingsfigur haben. Durch die nahtlose Integration der neuesten digitalen Technologie ist Lego Super Mario eine äußerst soziale, interaktive und gemeinschaftliche Erfahrung für Kinder“, erklärt Chief Marketing Officer Julia Goldin.

Animierte Figuren und Soundeffekte

Ein veröffentlichter Trailer stellt ein ganzes LEGO-Set vor, aus dem ihr ein Level erstellen könnt. Das ist schon ganz schick, doch das Ganze ist zusätzlich interaktiv. Mario selbst hat einen kleinen interaktiven Bildschirm über seinem roten Overall und zeigt damit unter anderem an, wie viele Münzen er derzeit in seinen Taschen hat und wie viel Zeit euch noch bleibt. Passende Soundeffekte runden das Ganze ab und verleihen dem Spielzeug das typische Super Mario-Gefühl.

Bekannte Gegner gibt es natürlich auch. Von Gumbas, über Fleischfressende Pflanzen, Koopas und Bowser Junior sind alle dabei. Das Set hat noch keinen konkreten Release-Termin, weitere Informationen sollen aber in Kürze folgen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

LEVIs x Super Mario

Der quirlige Italiener kommt derzeit ordentlich herum. Nicht nur gingen LEGO und Nintendo eine Partnerschaft ein, auch die traditionsreiche Marke LEVIs ließ sich eine Kooperation nicht entgehen. Entstanden ist eine ganze Modekollektion mit zahlreichen Kleidungsstücken mit und um Mario.

Die Kollektion erscheint am 1. April 2020 und reicht von Taschen bis hin zu T-Shirts, Pullovern und Jacken. Ein Jeansoverall darf dabei natürlich auch nicht fehlen und nein, es handelt sich nicht um einen April-Scherz. Was sagt ihr zu der Kollektion? Etas für euch dabei?