MediaMarkt und Aldi verkaufen neue Xiaomi-Smartphones, die es noch gar nicht geben dürfte

Xiaomi hat gerade erst ein Event für den 15. Januar 2024 angekündigt, auf dem die neuen Redmi-Note-13-Handys vorgestellt werden sollen. Wenn ihr eines der Smartphones haben wollt, dann müsst ihr aber gar nicht so lange warten. MediaMarkt, Saturn und sogar Aldi verkaufen die neuen Geräte bereits.

Es kommt hin und wieder mal vor, dass Händler neue Smartphones vorab listen und somit Details verraten, die eigentlich erst auf einer offiziellen Präsentation enthüllt werden sollten. Die Handys sind dann aber nicht verfügbar und können direkt gekauft werden. Bei den neuen Redmi-Note-13-Smartphones ist das anders. Die sollen offiziell am 15. Januar 2024 vorgestellt werden:

Tatsächlich könnt ihr alle drei neuen Modelle jetzt schon bei Händlern wie MediaMarkt, Saturn oder Aldi bekommen – teilweise ganz ohne Wartezeit.

Xiaomi Redmi Note 13, Pro und Pro+ bereits erhältlich

So verkauft Aldi Talk das Redmi Note 13 5G mit 256 GB internem Speicher für nur 279 Euro (bei Aldi Talk anschauen). Das Handy ist direkt verfügbar und es fallen keine Versandkosten an. MediaMarkt verlangt für das gleiche Handy mit 299 Euro vermutlich die unverbindliche Preisempfehlung (bei MediaMarkt anschauen). In den Farben Schwarz und Ocean ist das Handy in meinem MediaMarkt sogar direkt abholbar. Die weiße Version soll ab dem 8. Januar verfügbar sein. Auch das wäre eine Woche früher als der eigentliche Vorstellungstermin. Saturn hat das Handy entsprechend auch im Angebot (bei Saturn anschauen).

XIAOMI Redmi Note 13 5G 256 GB Graphite Black Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.01.2024 07:06 Uhr

Auch das Redmi Note 13 Pro von Xiaomi wird bereits bei MediaMarkt zum Preis von 399 Euro gelistet (bei MediaMarkt anschauen). Im Onlineshop ist es direkt verfügbar, bei Lieferung in den Laden zur Abholung wird in meinem MediaMarkt der 12. Januar 2024 angegeben. Bei Saturn sieht es genauso aus. Die Onlinebestellung soll schon in ein bis zwei Tagen da sein.

XIAOMI Redmi Note 13 Pro 5G 256 GB Midnight Black Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.01.2024 09:53 Uhr

Besonders spannend ist der Blick auf das wasserdichte Top-Modell Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, welches für 499 Euro bei Saturn verkauft wird und direkt verfügbar ist (bei Saturn anschauen). Bestellt ihr online, bekommt ihr es je nach Farbe schon in ein bis zwei Tagen. MediaMarkt braucht da etwas länger, verlangt aber den gleichen Preis (bei MediaMarkt anschauen). Bei Abholung wird mir aktuell der 9. Januar 2024 angegeben.

XIAOMI Redmi Note 13 Pro+ 5G 512 GB Moonlight White Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.01.2024 08:25 Uhr

In China sind die Smartphones schon verfügbar

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ vorgestellt

Komplett neu sind die Redmi-Note-13-Smartphones von Xiaomi nicht. Sie wurden schon vor Monaten in China enthüllt und es waren alle Details bekannt. Neu sind nur der deutsche Preis und die Speichergröße. Auf diese Information müsst ihr nun nicht mehr bis zum 15. Januar 2024 warten, sondern könnt bei Bedarf einfach direkt zuschlagen.