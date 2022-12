Motorola wird für Samsung und Xiaomi zu einem immer größeren Gegner. Der zu Lenovo gehörende Smartphone-Hersteller drängt mit immer mehr Modellen auf den Markt, die tatsächlich sehr konkurrenzfähig wirken. Jetzt zeigt sich das Moto X40 Pro in einem Video und enthüllt sein fast randloses Design.

Motorola Moto X40 Pro: Design geleakt

Motorola wird das Moto X40 Pro, das in Europa mit großer Wahrscheinlichkeit als Moto Edge 40 Pro oder Ultra erscheinen wird, erst noch offiziell vorstellen. Vorab sind schon viele Details durchgesickert. Darunter ein angebliches Quad-Edge-Design, bei dem sich der Bildschirm über alle vier Seiten des Smartphones ziehen soll. Ganz so spektakulär wird es aber nicht. Tatsächlich wird es sich um ein Dual-Edge-Design handeln, bei dem sich das Display nur an den Seiten rechts und links ziehen wird. Trotzdem kann das Motorola-Handy begeistern, denn das Kinn und die Stirn werden extrem schmal (Quelle: mysmartprice). Im Video könnt ihr euch das Design anschauen:

Man sieht in der Animation sogar, dass Motorola das Glas an der Ober und Unterseite leicht abrundet hat, sodass der Eindruck von einem Quad-Edge-Design entstehen konnte. Das Display zieht sich aber nicht ganz dort hin, sodass der Effekt nur im ausgeschalteten Zustand erweckt wird. Insgesamt wirkt das Motorola-Handy trotzdem fast randlos und kann so Smartphones von Samsung und Xiaomi ausstechen, die teilweise nicht so gebaut sind und vermutlich deutlich mehr kosten. Selbst im Vergleich mit dem Motorola Edge 30 Ultra im Titelbild sieht man, wie viel schmaler die Ränder geworden sind.

Motorola hat auch schon das erste 200-MP-Smartphone gebaut:

Motorola Moto X40 Pro mit High-End-Ausstattung

Nicht nur optisch wird das Motorola-Handy ein echter Leckerbissen, sondern auch technisch ganz weit oben angesetzt sein. Es kommt der neue Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz. Zudem sollen sehr gute Kameras und ein großer Akku verbaut sein, der sich schnell aufladen lässt. Mit 6,67 Zoll wird das Moto X40 Pro aber kein kleines Handy. Im Dezember wird die Vorstellung des Moto X40 Pro in China erwartet. Etwas später wird das Handy wohl auch international unter anderem Namen erscheinen.

