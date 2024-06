Nach PS5 und Xbox: Hit-Spiel schafft den Sprung auf die Switch

Das Action-Adventure-Spiel Stray hat bereits eine lange Reise hinter sich. Nachdem das Spiel 2022 für PC und PlayStation erschien, erhielt es 2023 eine Xbox-Portierung. Nun wagt Publisher Annapurna Interactive den Katzensprung auf die Switch – davon ist aber nicht jeder begeistert.

Stray erscheint für Nintendo Switch

Nachdem die Fellnase auf PC und PlayStation ordentlich Lob erntete, wagte sie den Sprung auf die Xbox und auch da hat sie Beifall geerntet. Auf der Bewertungs-Plattform Metacritc konnte sich die PS5-Version Stray eine stabile Wertung von 83 sichern. Gamer beschreiben das Spiel als wunderschön, erlebnisreich und heben die detailreiche Stadt im Cyberpunk-Stil hervor (Quelle: Metacritic).

Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer streunenden Katze, die sich in einer dystopischen Stadt zurechtfinden muss, die von humanoiden Robotern bewohnt wird.

Im Rahmen der neuesten Nintendo Direct wurde die Switch-Portierung angekündigt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, jedoch ist die Veröffentlichung für die Weihnachtssaison 2024 geplant.

Während einige Fans Nintendos Ankündigung begrüßen, bleiben andere skeptisch. Sie bemerken, dass die Switch-Version sichtbare grafische Abstriche aufweist. Im veröffentlichten Trailer sind Umgebungstexturen und das Fell des Katzenprotagonisten weniger detailliert als auf anderen Plattformen, was besonders in den Szenen mit den leuchtenden Lichtern und Neonschildern der Stadt deutlich wird. Spieler hoffen, dass Nintendo da vor dem Release noch etwas Arbeit reinsteckt (Quelle: Nintendo of Europe@X).

Werft einen ersten Blick auf die Switch-Version:

Stray – Announcement Trailer – Nintendo Switch

Stray erscheint auch als Film

Die Ankündigung der Verfilmung von Stray kam überraschend, obwohl Videospielverfilmungen oftmals als sehr erfolgreich herausstellen. Der kommende Film soll das einzigartige Hopepunk-Thema des Spiels einfangen und die Perspektive durch die komödiantische Dynamik einer Katze und eines Roboters darstellen.

