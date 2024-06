Netflix-Highlight kommt zurück: So lohnt sich das Abo wieder

Ein guter Streaming-Dienst hat diese eine Serie, die so gut ist, dass sich die monatlichen Gebühren allein für sie lohnt. Netflix kann zwar mit viel Auswahl prahlen, aber in Sachen Qualität ist Arcane ein absolutes Highlight. Jetzt steht der Startzeitraum für die zweite Staffel fest.

Zweite Staffel von Arcane auf Netflix: Startzeitraum ist bekannt

Selbst die größten Fans spielen League of Legends wohl nicht wegen der Story. Trotzdem ist das Fantasy-MOBA die Grundlage für eine der besten Serien auf Netflix. Arcane konnte Zuschauer bereits 2021 begeistern. Seitdem warten alle ungeduldig auf die Fortsetzung. Jetzt veröffentlicht Netflix endlich einen Trailer, der zumindest den Release-Monat verrät. Im November soll die Geschichte rund um Jinx und Vi weitergehen. Spätestens dann gibt es also endlich wieder einen guten Grund, für das Streaming-Abo zu zahlen, das immer teurer wird.

Schaut euch hier den Trailer für die zweite Staffel von Arcane an:

Arcane: Staffel 2 – Offizieller Trailer

Auch wenn der Trailer viel Begeisterung auslöst, steckt in ihm auch eine traurige Nachricht. Staffel 2 von Arcane wird gleichzeitig das Ende der Serie darstellen. Allerdings sollen in der Zukunft noch weitere Geschichten in der Fantasy-Welt Runeterra erzählt werden. Vor dem Abschied erwartet euch allerdings noch ein actionreiches und gleichzeitig emotionales Finale.

Die Stadt Piltover scheint am Rande eines Krieges mit der eigenen Bevölkerung zu stehen und die beiden Schwestern Jinx und Vi sind mitten drin. Auch die Animationsqualität im Trailer enttäuscht nicht. Funfact: Die Originalstimme hinter Jinx spielt auch Lucy in der ebenso beliebten Fallout-Serie auf Amazon Prime Video.

Der Arcane-Trailer kommt bei Fans extrem gut an

Die Fans können den Release der zweiten Staffel von Arcane kaum abwarten. Die Kommentare unter dem Trailer auf YouTube sind überwältigend positiv. Mehr als 100.000 Likes stehen gerade einmal 500 Dislikes gegenüber. Trotzdem sind viele enttäuscht, dass die beliebte Serie im November bereits enden wird. Viele Kommentare weisen aber auch daraufhin, dass es besser ist, eine gute und dafür kurze Geschichte zu erzählen als die Story noch über mehrere Staffeln zu strecken (Quelle: YouTube).

