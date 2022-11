Für Gamer mit Xbox Series X|S oder PC bietet der Game Pass mehrmals im Monat neue Spiele. Noch diese Woche kommen ganze neun Games dazu, mit denen ihr direkt loslegen könnt. Für Fans von Horror und Superhelden hat der Abo-Service dabei besonders viel zu bieten.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf Hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jeden Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Alle neuen Spiele im Game Pass

Diese Woche werden noch einige weitere Spiele zum Game Pass hinzugefügt, auf die sich Abonnenten freuen können. Highlights sind dabei The Callisto Protocol und Marvel’s Midnight Suns. Beide Spiele erscheinen am 2. Dezember für die Xbox Series X|S und landen dann direkt im Game Pass. Während The Callisto Protocol Survival-Horror im Weltraum verspricht, müsst ihr in Marvel’s Midnight Suns ein Team aus Superhelden mit taktischer Finesse zum Sieg führen.

Insurgency: Sandstorm (ab 29. November verfügbar)

Speedgunner Ultra (ab 29. November verfügbar)

Soccer Story (ab 29. November verfügbar)

Warhammer 40.000: Darktide (ab 30. November verfügbar)

Megalan 11 (ab 30. November verfügbar)

Warp Drive (ab 1. Dezember verfügbar)

Sword of Vagrant (ab 1. Dezember verfügbar)

The Callisto Protocol (ab 2. Dezember verfügbar)

Marvel’s Midnight Suns (ab 2. Dezember verfügbar)

Need for Speed Unbound (ab 2. Dezember verfügbar)

Diese Spiele verschwinden aus dem Game Pass:

Archvale (30. November)

Deeeer Simulator (30. November)

Final Fantasy XIII-2 (30. November)

Mind Scanners (30. November)

Mortal Shell (30. November)

Space Warlord Organ Trading Simulator (30. November)

Undungeon (30. November)

Warhammer 40.000: Battlesector (30. November)

Diese Spiele dürft ihr im November nicht verpassen:

