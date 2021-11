Nvidia verdient sein Geld nicht nur mit Grafikkarten für Gamer. In den letzten Monaten hat der Hersteller sein Portfolio auch um Modelle erweitert, die speziell fürs Mining entwickelt wurden. Die CMP 170HX, das Flaggschiff der neuen Reihe, ist nun in Online-Auktionshäusern aufgetaucht und wird dort für stolze 4.300 US-Dollar gehandelt.

Neue Nvidia-Grafikkarte wird für 4.300 US-Dollar gehandelt

Die Hardware-Krise hält weiterhin an und wirkt sich auch negativ auf die Verfügbarkeit von Grafikkarten aus. Seit über einem Jahr sind die Grafikbeschleuniger von AMD und Nvidia nun Mangelware, was zu utopischen Preisen am Markt führt.

Genau das hat Nvidia offiziell dazu veranlasst, die Mining-Leistung seiner normalen Gaming-Grafikkarten künstlich zu drosseln und stattdessen spezielle Mining-GPUs für Kryptoschürfer anzubieten, die deutlich effizienter arbeiten.

Nun ist ein neues Grafikkartenmodell des Mining-Segments im Netz aufgetaucht: die CMP 170HX – das Spitzenmodell der neuen Reihe. Jedoch wurde die Karte nicht offiziell präsentiert – sie tauchte lediglich auf einigen Auktionsseiten auf. Die Händler verlangen umgerechnet knapp 4.300 US-Dollar für die Mining-Grafikkarte.

Zum Vergleich: Die GeForce RTX 3090, die aktuell schnellste Gaming-Grafikkarte von Nvidia, hat einen UVP von 1.499 Euro. Die CMP 170 HX ist also doppelt so teuer wie ihr Gaming-Pendant (Quelle: Tom's Hardware).

Während Nvidia an neuen Grafikkarten arbeitet, stellte Apple vor Kurzem ein neues MacBook vor – mehr dazu in den GIGA Headlines:

Wann die neue Mining-Grafikkarte offiziell in den Verkauf startet – und zu welchem Preis – ist bislang noch offen.

Die Mining-Sparte hat Startschwierigkeiten

Obwohl das Schürfen von Kryptowährung noch immer im Trend liegt, bleiben Nvidias bisherigen Umsätze mit den Mining-Grafikkarten noch weiter hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Nvidia scheint jedoch auch in Zukunft an der Mining-Strategie festhalten zu wollen. Ob sich das Durchhaltevermögen am Ende auszahlt, bleibt abzuwarten. Aktuell sind Kryptowährungen zwar recht profitabel, doch Schürfer werden sich noch gut an den riesigen Einsturz des Bitcoin-Kurses im Mai 2021 erinnern und mitunter in Zukunft etwas mehr Vorsicht walten lassen.