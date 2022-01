Nach der Vorstellung im Herbst 2021 ist die besondere Fritzbox 4060 nun erhältlich. Der Router bietet den modernen Standard Wi-Fi 6 sowie einen DECT-Anschluss, verzichtet aber auf ein integriertes Modem. Dennoch handelt es sich nicht gerade um ein Schnäppchen.

AVM Facts

Fritzbox 4060: Neuer Wi-Fi-6-Router ohne Modem

Der Berliner Hersteller AVM hat seine Fritzbox 4060 veröffentlicht. Der Router eignet sich für Haushalte, in denen bereits das Modem eines Providers vorhanden ist, dieses aber nicht die gewünschte Leistung bringt. Hier kann die neue Fritzbox mitunter für Abhilfe sorgen. Es stehen drei Wi-Fi-6-Module und insgesamt zwölf Antennen bereit. Im Bereich von 2,4 Gigahertz sind bis zu 1200 Mbit/s brutto möglich, bei 5 Gigahertz sind es maximal 2400 Mbit/s.

Die Leistung der Fritzbox 4060 erinnert an den Repeater 6000 von AVM, im Vergleich bietet sie aber etwas mehr. Beim Router hat sich der Hersteller für vier statt zwei Ethernet-Ports entschieden. Einer davon erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s, die anderen kommen auf je 1 Gbit/s. Laut AVM kann die Fritzbox via WAN-Port an „jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem“ angeschlossen werden.

Zu den weiteren Ports gehören ein USB-3.0-Anschluss und erstmals auch eine DECT-Schnittstelle für Schnurlostelefone. Smart-Home-Produkte von AVM lassen sich in Kombination mit der Fritzbox 4060 ebenfalls nutzen (Quelle: AVM).

Mehr aus der Fritzbox herausholen mit unseren Tipps im Video:

TECH.tipp: Die besten FRITZ!Box-Funktionen Abonniere uns

auf YouTube

Neue Fritzbox 4060 kostet 259 Euro

AVM bietet die Fritzbox 4060 ab sofort für 259 Euro an, teilweise ist sie aber auch schon etwas günstiger zu bekommen (bei Amazon ansehen). Ursprünglich sollte die Fritzbox 4060 schon im vergangenen Jahr veröffentlicht werden. Genau wie bei der Fritzbox 6690 Cable, die nach wie vor auf sich warten lässt, ist es zu Verzögerungen gekommen. Hier ist aber ebenfalls in Kürze mit einem Marktstart zu rechnen.